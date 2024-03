România modernă și reformată!

Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a găzduit în cursul dimineții de marți, 12 martie, evenimentul intitulat „Sinergia dintre cercetare și mediul de afaceri”. Întâlnirea a fost organizată, începând cu ora 11.00, de Centrul de orientare, asociere și consiliere în cariera de cercetător - COACH USV, din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare”, principalul obiectiv al evenimentului fiind promovarea conceptelor rezultate din cercetarea științifică în societate și sublinierea sinergiei dintre Centrele de Documentare Informare (CDI-uri) și mediul privat, reliefând relația constantă dintre administrația locală și universitate. Moderatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, director COACH USV.

La eveniment au participat ec. Ioan Lungu, primarul municipiului Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Carmen Fediuc, președinta Organizației Femeilor Antreprenor (OFA) din Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR), filiala Suceava și prof. univ. dr. Cătălin Roibu, de la Facultatea de Silvicultură.

Vorbind despre relația constantă dintre administrația locală a municipiului Suceava și Universitatea ”Ștefan cel Mare”, primarul Ion Lungu a subliniat că este nevoie de proiecte comune și a apreciat proiectul inițiat de către rectorul USV Mihai Dimian, ”USV 4.0”, prin intermediul căruia vrea să vină în întâmpinarea necesităților comunității, într-o colaborare strânsă cu mediul de afaceri. El a exemplificat proiectul de realizare a unei noi platforme industriale a Sucevei, unde vor fi dezvoltate 10 unități industriale pentru care primăria pune la dispoziție 10 hectare de teren, printr-un parteneriat public privat. ”Într-o viitoare întâlnire cu conducerea USV vom stabili obiectul de activitate a acestor viitoare întreprinderi, fiind nevoie a fi profilate pe specificul facultăților din cadrul universității, astfel ca să dăm o șansă tinerilor absolvenți ai USV să lucreze acolo unde sperăm că vor fi minim 1.000 de locuri de muncă”, a spus Ion Lungu.

Despre preocupările de dezvoltare ale USV a vorbit rectorul, prof. univ. dr. Mihai Dimian, începând discursul său cu informații legate de Centrul COACH- USV. ”Este un centru de orientare și asociere și consiliere în cariera de cercetător și se adresează întregii regiuni, având drept scop dezvoltarea cercetării, cât și a inovării”. El a vorbit în continuare despre faptul că societatea așteaptă de la cercetători noile idei ale cunoașterii, care sunt preluate ulterior în cadrul inovării: ”De aceea noi trebuie să dezvoltăm inovarea, să creăm o infrastructură de inovare în România și apoi să așteptăm rezultatele de inovare. Împreună cu autoritățile locale din Suceava am constituit o asociație orientată către inovare- Clusterul Regional de Bioeconomie Suceava – Botoșani. Am dezvoltat astfel un Laborator de Analiză a Calității Produselor Alimentare și Depistarea Falsurilor, lângă Aeroportul Suceava, cu o investiție de aproape 1 milion de euro în echipamente. Pe de altă parte, împreună cu C.J. Suceava și Primăria Siret am construit un Parc Tehnologic la Siret, acesta reprezentând la rândul său o verigă a acestui ecosistem de inovare. Dacă în România există doar patru Parcuri Tehnologice, dintre care două mai vechi, celelalte două parcuri funcționale și finanțate din proiecte europene sunt în Suceava și la Oradea, reușind să avem și noi unul dintre cele două funcționale.”

Carmen Fediuc, președinta Organizației Femeilor Antreprenor (OFA) din Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR), a vorbit în alocuțiunea ei despre scopul OFA – UGIR, care este de a susține dezvoltarea antreprenoriatului feminin, de a genera schimbare și creșterea economiei pe plan local, regional și național.

La rândul său prof. univ. dr. Cătălin Roibu, de la Facultatea de Silvicultură, a prezentat în cadrul evenimentului anumite aspecte semnificative din domeniul cercetării silvice. El a prezentat audienței câteva rezultate obținute în cadrul Laboratorului de Biometrie Forestieră, care reprezintă astăzi a doua infrastructură de cercetare forestieră din Europa, axându-se și pe idei de furnizare a serviciilor acestui laborator către mediul de afaceri.