Liceul Tehnologic

La Cajvana a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute Simpozionul „Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt”, ediția a XII-a, eveniment organizat de Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”.

Profesorul Robu Nicolae, directorul Liceului Tehnologic, a declarat că această ediție a simpozionului „a fost de poveste, o poveste ce va fi spusă nepoților despre umila noastră încercare de a păstra dansul popular, obiceiurile și tradițiile din moși-strămoși”.

Scopul evenimentului, spun organizatorii, a fost dezvoltarea și menținerea interesului pentru conservarea dansului și portului popular, ca mijloace de transmitere a valorilor culturale, tema din acest an fiind „Dansul și portul popular, manifestări ale spiritului și identității naționale”.

Simpozionul a avut trei secţiuni:Secțiunea I - Dansul popular, manifestare a spiritului și identității naționale (referate, eseuri, proiecte educaționale, proiecte didactice, activități extrașcolare etc.), Secțiunea a II-a - Portul popular tradițional de ieri și de azi (referate, eseuri, proiecte educaționale, proiecte didactice, activități extrașcolare etc.), Secțiunea a III-a - Costume populare vechi și noi - expoziție de costume populare și fotografii, respectiv, în atelierul de creație populară, lucrări artistico-plastice (colaje cu motive tradițional, cusături, semne de carte, machete, desene, picturi etc).

Expoziție realizată de elevi

Prof. înv. primar Lidia Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, a spus că simpozionul a avut și o parte științifică, care a fost moderată de prof. univ. dr. Florin Pintescu. Cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, GPN „Stejărelul” Cajvana, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca, Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” Ropcea, Liceul Teoretic „Pan Halippa” Edineț, dar și de la Liceul „Alexandru Ilschi” Crasna au prezentat referate și PPT-uri despre dansurile populare și tradițiile strămoșești.

„Fiindcă tema simpozionului a fost <dansul popular>, seara s-a organizat Balul părinților și al cadrelor didactice din orașul Cajvana, unde invitați speciali au fost Nicolae Vieru și Sorin Filip. Cei prezenți au fost impresionați și de lucrările realizate de elevi, lucrări ce au fost expuse pe holul Căminului Cultural Cajvana. Evenimentul s-a bucurat de un public numeros, oameni veniți din țară și din străinătate, șefi de instituții, coordonatori de ansambluri folclorice, reprezentanți ai instituțiilor locale, județene etc”, a completat Lidia Loredana Seserman.

Evenimentul a fost realizat de Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Primăria orașului Cajvana, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Parohia „Sf. Mihail și Gavriil” Cajvana, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Cajvana, Liceul Teoretic „Pan Halipa” Edineț, Republica Moldova, Liceul „Alexandru Ilschi” Crasna, Ucraina, Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” Ropcea, Ucraina.