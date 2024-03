În etapa următoare

700 de elevi și profesori din regiunea Moldovei și-au trimis roboții în ringul celei mai mari competiții de robotică dedicată liceenilor din România, FIRST Tech Challenge România, faza regională, de la Iași, de la finele săptămânii trecute.

Zeci de spectacole contra-cronometru, strategii de joc, misiuni, alianțe, galerii entuziaste, fair play, idei inovatoare, au descris experiența unică și stimulantă de la etapa regională a Campionatului de robotică.

Județul nostru a fost reprezentat de patru echipe: Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung, Liceul Teoretic „Ioan Luca” Vatra Dornei.

Echipa care a reușit să obțină cel mai mare punctaj și astfel să-și adjudece calificarea la Campionatul Național BRD FIRST Tech Challenge este Volta Circuits, de la Colegiul ”Petru Rareș”.

Locul 8 și calificarea la națională

Cezara Elena Bertea, Bianca Marcela Sava, Maria Handragel, Nicola Chirilă, Paul Spoială, Paul Andrei Ungureanu, Alexandru Turculeț, Ștefan Bogdan Tonegari, Fabian Gabriel Volintiru, David Gabriel Beraru, Tudor Dochia, Gabriel Ioan Țibichi, Mihai Flisc, din clasele IX- XII, alcătuiesc echipa Volta Circuits.

Am stat de vorbă cu ei și ne-au povestit cum au construit robotul, cum au încercat de la o zi la alta să îi aducă îmbunătățiri și să găsească cele mai bune soluții, cum și-au împărțit atribuțiile în cadrul echipei și cum s-au simțit la regionala de la Iași.

„Echipa există din 2016, de la prima ediția a competiției. Primul sezon a fost și cel mai bun, echipa colegiului reprezentând România la etapa internațională din SUA. În prezent, în Volta Circuits sunt 11 membri și doi voluntari.

La etapa regională ne-am clasat pe locul 8 din cele aproape 50 de echipe, un rezultat foarte bun. Suntem împărțiți pe trei departamente, fiecare membru știe foarte bine ce are de făcut: Departamentul de asamblare și proiectare (responsabil de fabricarea/ printarea 3D a componentelor, proiectarea robotului etc.), Departamentul de software (responsabil de programarea robotului, de „inteligența” lui, automatizarea cât mai multor componente), Departamentul de PR și Marketing (responsabil de strângerea de fonduri, atragerea de sponsori, promovare etc. )”, au explicat elevii.

Misiunile robotului

Primele discuții despre proiectarea și construcția robotului le-au avut încă din toamna anului trecut, când organizatorii au transmis tema competiției.

Au urmat ședințe, întâlniri, simulări și încercări de construcție efectivă a dispozitivului, până au ajuns la o versiune capabilă să îndeplinească sarcinile impuse prin regulament într-un timp rezonabil.

Inițial, echipa și-a testat abilitățile tehnice și strategiile de joc în cadrul unor meciuri amicale, la Suceava.

La etapa regională în schimb, fiecare echipă a participat la șase meciuri, în alianță cu un alt echipaj. Fiecare meci a avut o durată de două minute și jumătate, un sfert din timp robotul trebuind să efectueze singur misiunea, în mod autonom.

Ca sarcini, robotul trebuia să ridice niște hexagoane (pixeli) și să le așeze pe o placă înclinată. Numărul pixelilor, modul lor de amplasare pe placă aduceau puncte în plus echipelor. Alte două sarcini presupuneau aruncarea unui avion, precum și agățarea robotului de o bară din terenul de joc, bineînțeles cu respectarea unor condiții și reguli.

Ștefan Tonegari și Paul Spoială sunt „șoferii” robotului, cei care preț de două minute coordonează fiecare mișcare a dispozitivului. Nu e loc de greșeală, un centimetru în plus la stânga sau la dreapta putând compromite runda.

„Sunt două minute foarte intense, care ne solicită maximă atenție. Nici nu auzi galeria, nimic din jurul tău. Sunt patru roboți într-un spațiu relativ mic, iar coordonarea e foarte importantă”, a explicat Paul.

Ștefan, celălalt driver, a povestit: „Ne-am pregătit foarte mult pentru regionale, am petrecut câteva săptămâni de dimineață până seară doar la antrenamente. Sunt importante orientarea spațială, să aliniezi robotul perfect, să te încadrezi. Un șofer trebuie să aibă reflexe rapide, să ia rapid decizii”.

Despre atmosfera de la etapa regională elevii spun că a fost captivantă, plină de bucurie, fair play și energie, o oportunitate de a învăța, de a colabora cu alte echipe, de a lega prietenii valoroase.

În prezent, echipa se pregătește de faza națională, unde 60 de echipe din țară și-au anunțat prezența la masa competițională.

„În timpul rămas mai facem câteva îmbunătățiri, nu foarte mari pentru că nu avem timp și nici nu e recomandat să facem modificări majore cu puțin timp înainte de concurs”, a explicat Tudor.

Elevii au fost sprijiniți de prof. Victor Șutac și de prof. Anca Greculeac, directoarea adjunctă a colegiului, aceasta însoțindu-i pe elevi la regionala de la Iași.

„Îi apreciez foarte mult pe copii. Sunt o echipă valoroasă științific vorbind, experiența lor anterioară de la alte competiții își spune cuvântul, dar și din punct de vedere uman. Comunicarea, relaționarea au funcționat foarte bine în cazul lor, asta ne motivează și pe noi să-i sprijinim. (...) Cu toate variabilele competiției, echipele tari și puternice își demonstrează valoarea”, a punctat Greculeac.

Au nevoie de sponsori

Până acum, Volta Circuits a investit în robot circa 5.500 de euro, destul de puțin comparativ cu zecile de mii de euro pe care le au alte echipe la dispoziție.

Au primit ajutor din partea câtorva sponsori din județ, au investit resurse personale, însă pentru participarea la Campionatul Național au nevoie în continuare de sprijin.

Un punct delicat îl reprezintă transportul robotului, un dispozitiv masiv și destul de fragil, al componentelor de rezervă, care trebuie ambalate minuțios și transportate în condiții speciale. Volumul mare al dispozitivului, precum și riscul ridicat de a compromite anumite componente fac imposibilă deplasarea cu trenul, cu mașina, astfel că elevii au nevoie de ajutorul unui transportator.

Elevii fac un apel în rândul potențialilor sponsori de a sprijini proiectul și participarea lor în competiția națională.

De asemenea, aduc mulțumiri celor care i-au ajutat până în prezent: SC Ursa Mare Comprod SRL, Lacimp SRL, Eurospeed SRL, Mitrofan SRL, Bucsa Bovinei SRL, Install Trade Bucovina SRL, Banca Transilvania SA, Lorenmar SRL.

Mesajul Volta Circuits către echipele de robotică din județ

Elevii din Volta Circuits au dorit să transmită un mesaj de apreciere și felicitare pentru echipele sucevene alături de care au participat la regionala de la Iași: „Royal Engineers” (Colegiul „Ștefan cel Mare”, „StefTech” de la Colegiul Militar și „FutureTech” de la Liceul „Ion Luca”.

„Prin această scrisoare deschisă , echipa Volta Circuits de la Colegiul Național <Petru Rareș> dorește să vă adreseze cele mai sincere felicitări pentru efortul deosebit depus în sezonul actual, pentru a reprezenta județul la competițiile din etapele de calificare și pentru realizările obținute la regionala concursului de robotică FTC de la Iași din perioada 8-10 martie:

- Royal Engineers au obținut premiul Innovate 3 sponsorizat de RTX, lucru ce demonstrează faptul că gândirea lor creativă și designul ingenios al robotului a fost apreciat;

- FutureTech și StefTech au primit premiul organizatorilor, anume premiul Nație prin Educație, o dovadă a potențialului lor deosebit de mobilizare a resurselor proprii și a celor locale pentru abordarea domeniul STEM și promovarea valorilor FTC în comunitățile educative din care fac parte.

La aceste rezultate, se adaugă rezultatul echipei noastre, calificarea la etapa națională a concursului, care va avea loc tot la Iași, o premieră pentru zona Moldovei. Vom face tot posibilul pentru a reprezenta cu cinste județul Suceava și a ne face colegii mândri, fiind unica echipă calificată din județ.

Doar cineva care lucrează constant în cadrul unei echipe de robotică (elevi și profesori, părinți și susținători) poate aprecia cât este de complexă activitatea, cât de multe energii se antrenează și câte probleme, de diferite facturi, trebuie rezolvate frecvent. De obicei, eforturile considerabile de pregătire a competițiilor, perioadele de muncă și sacrificiu, derulate în paralel cu programul școlar, sunt trecute cu vederea la momentele de bilanț. În aceste momente se numără rezultatele. Dar, după derularea acestei regionale, am simțit cu toții faptul că exact aceste momente de muncă, inspirație și de colaborare au fost cele răsplătite și nu rezultatele efectiv obținute. Sau, altfel spus, am simțit că rezultatele obținute au fost o reflecție directă a angajamentului și pasiunii noastre pentru domeniul roboticii.

În numele familiei noastre din cadrul First Tech Challenge Suceava, vă rog să ne permiteți să mulțumim profesorilor coordonatori, părinților care ne-au sprijinit și încurajat, sponsorilor și susținătorilor comunității de robotică FTC și să ne exprimăm speranța că ceea ce am învățat ne va fi de folos în viitor. Ne dorim ca acest viitor să fie cât mai bogat în acumulări și rezultate și cât mai susținut la nivel local.

Cu cele mai calde urări de bine și admirație,

Echipa Volta Circuits”.