Miercuri, 13 Martie 2024 (18:33:25)

Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți are o primă calificare la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, în anul școlar 2023-2024. Georgiana Solovăstru, clasa a XI-a C, sub coordonarea profesoarei Beatrice Halip, a obținut Premiul I la faza județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, cu 98 de puncte, cel mai mare punctaj dintre toți cei 83 de participanți de la nivel liceal.

”Pentru mine, OLLR nu este doar o probă prin care îmi sunt testate abilitățile de comprehensiune și de interpretare a unui fragment dintr-o operă literară (epică, lirică sau dramatică), de justificare în ceea ce privește stilistica utilizării unor timpuri verbale, figuri de stil sau funcții ale comunicării. În timp ce mă pregăteam lucrând subiecte sau citind critică literară, sub abila îndrumare a doamnei profesor Halip Beatrice, OLLR se metamorfoza într-o sursă de cunoaștere care îmi făcea cunoscuți autori nemaiîntâlniți până atunci, precum Milan Kundera, Eugen Simion, Poeții Văcărești sau Tudor Vianu și care îmi prezenta diverse concepte filozofice legate de cunoaștere sau despre stări afective utile și în viața de zi cu zi. OLLR era un challenge în care trebuia să asociez cărți, filme, melodii sau tablouri pentru a-mi justifica punctul de vedere pe anumite teme, cum ar fi salvarea prin memorie, educația ca factor modelator al personalității, capacitatea artei de a valorifica potențialul emoțional al amintirilor sau relația dintre om și sacru. OLLR mă punea în pielea altor personaje și mă făcea să-mi pun întrebarea ce-aș fi spus/făcut dacă eram eu Vasile Cârlova, Ana Pacht sau un boier la curtea lui Ștefan cel Mare? OLLR a fost și este pentru mine un deschizător de orizonturi”, a transmis Georgiana, care a performat și în alte contexte educaționale, după cum au explicat profesorii elevei.