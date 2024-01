La 165 de ani

Împlinirea a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române (Moldova și Țara Românească), pas important pentru realizarea Marii Uniri, a fost marcată la Suceava prin organizarea unui ceremonial religios și militar, cu scurte alocuțiuni și depuneri de coroane, iar la final, Hora Unirii.

La evenimentul desfășurat în apropierea statuii lui Alexandru Ioan Cuza, pe esplanada din zona Palatului Administrativ, au participat sute de persoane, marea majoritate implicate în acțiunile desfășurate acolo, dar și câteva zeci de spectatori.

Printre cei prezenți la ceremonie, ca reprezentanți ai autorităților locale și județene, au fost prefectul Alexandru Moldovan, subprefecții Florin Sinescu și Cristian Șologon, vicepreședintele Consiliului Județean Niculai Barbă, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan, dar și numeroși reprezentanți ai partidelor politice.

Despre însemnătatea zilei de 24 ianuarie a vorbit concis Niculai Barbă, urmat de Ion Lungu, care spus: ”Astăzi se împlinesc 165 de ani de la Mica Unire. Atunci s-au pus bazele României moderne. Acum 165 de ani, colonelul Alexandru Ion Cuza a fost ales domnitor al Moldovei și al Țării Românești. Deși a avut o domnie scurtă, în vremea lui s-au pus bazele unor instituții moderne, inclusiv primele universități. M-au întrebat unii de ce sărbătorim noi Mica Unire, pentru că noi eram atunci sub ocupație habsburgică. Adevărat, doar că bucovinenii s-au bucurat de această unire și sperau ca într-o zi să se unească și ei, plus că orașul Suceava are în componența lui Burdujeni – oraș care la vremea respectivă a participat la Mica Unire. Astăzi suntem țară suverană, independentă, membră a Uniunii Europene, sub umbrela NATO, în aceste vremuri tulburi. Este foarte important să păstrăm aceste poziții – avem partide naționaliste care spun că nu e bine și că trebuie să ieșim din UE. Nu e deloc așa. Dacă astăzi România arată într-un fel, comparativ cu țările din vecinătatea noastră, se datorează faptului că suntem membri ai Uniunii Europene. Oricât am fi de cârcotași, transformarea Sucevei se datorează apartenenței la UE, fondurilor pe care le-am accesat. Putem fi patrioți și în UE, putem să ne apărăm identitatea națională și în UE. Asta trebuie să facem și să transmitem generațiilor tinere să respecte istoria, să se lupte pentru viitorul acestei națiuni. Suntem în vremuri tulburi, vedem ce se întâmplă la granițele țării noastre, este și un an foarte greu, electoral, cu patru rânduri de alegeri, cu tensiune maximă atât în rândul populației, cât și al clasei politice. Și totuși românii au găsit puterea să se unească în momente de cumpănă și să meargă mai departe. În calitate de primar al municipiului Suceava le transmit sucevenilor, românilor, multă sănătate, pace, prosperitate, să respecte trecutul, tradiția, valorile. La mulți ani!”

Depunerea de coroane de flori la statuia domnitorului Unirii, Al.I. Cuza, străjuită de soldați cu uniforme de epocă, cu arma la piept, a fost urmată de defilarea Gărzii de Onoare și apoi de tradiționala Horă a Unirii, la care au fost invitați să participe toți cei prezenți, dar la care numai o parte au dat curs, pe ritmurile Fanfarei Municipiului Suceava.