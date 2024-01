Pe 1 ianuarie

Așa cum fac de aproape 30 de ani, în prima zi din 2024, trei generații – copii, tineri și vârstnici, au mers să ure obștea Mănăsti­rii Moldovița. Ca de fiecare dată, a fost un moment aparte, plin de emoție și autenticitate, care s-a derulat după Sfânta Liturghie de Sfântul Vasile, la care au participat un număr mare de turiști din țară și de peste hotare aflați în zonă pentru a petrece Revelionul.

Frumoasa poveste din curtea mănăstirii, din prima zi a Anului Nou, a început în anul 1995, și de atunci, în fiecare an, urătorii sunt așteptați cu nerăbdare de maici, preoți și de turiști veniți să petreacă sărbătorile de iarnă în această zonă.

Timp de mai bine de jumătate de oră, gospodari din comuna Vatra Moldoviței, dar și copii și tineri, membri ai Ansamblului folcloric „Gura Izvorului”, condus de prof. Ilaria Puşcă, însoțiți de lăutari din satele Paltinu și Ciumârna, îmbrăcați în straie strămoșești, au colindat, urat, au jucat ursul și capra, au sorcovit și au cântat pe locul unde Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, a ridicat lăcaș de veșnică cinstire și rugăciune.

După ce au străbătut țara în lung și-n lat, prezentând obiceiuri de iarnă specifice din Vatra Moldoviței, s-au remarcat pe 27 decembrie, la Sighetu Marmației, la cea de-a 55-a ediție a celui mai longeviv și mai amplu Festival de Datini și Obiceiuri de Iarnă, „Marmația”, unde aupovestit despre Vatra Moldoviței, așa cums-aupriceput mai frumos.

Chiar dacă erau obosiți după o noapte de urat, membrii Ansamblului folcloric „Gura Izvorului” au intrat cu mic cu mare,cuveselie, sunet și culoare, prin poarta larg deschisă de maici, în curtea mănăstirii, ca să aducă bucurie obștii mănăstirești.

Coordonatoarea ansamblului, prof. Ilaria Puşcă, a avut grijă ca și în acest an versurile din urături,sorcovă, strigăturile la capră și urssă fie adaptate vremurilor prin care trecem. Ceimai micimembriai grupului audoar 4anișori, iar veteranul este badea Constantin Moisa, care la cei 84de ani ai săi însoțește ansamblul peste tot, împreună cu fluierul de care nu se desparte niciodată.

Spectacole de o intensă trăire emoțională

Primii care și-au intrat în rol au fost copiii: „Cuvioasă maică stareță, stavrofora Benedicta, vă mulțumim din inimă că în fiecare an primiți Plugușorul nostru. Cum a vindecat Sfântul Vasile și a bucurat atâta lume, tot așa să vă bucurați toată viață. Ascultați-mă, oameni buni: atâta timp cât se va auzi Plugușorul, neamul acesta românesc va mai sta în picioare. An fericit tuturor!”, a transmis Raveicuța din Paltinu, un îngeraș cu ochi albaștri cum îi cerul.

„Mulțumim gazdă frumos / Pentru binele ce-a fost, / ... Doamne ți-aduc rugă aleasă! / Se revarsă în astă casă / Belșug, dragoste frățească / Veselia latinească / Să fiți pururi fericiți / De ce-aveți fiți mulțumiți. Ascultați-mă, oameni buni, aduceți slavă bunului Dumnezeu pentru tot ce va dat și mulțumiți pentru cel mai de seamă dar, sănătatea! Vă dorim ca toate sărbătorile să aveți ochi ca florile. La mulți ani!”, a fost mesajul unui alt copil, înainte să înceapă urătura plugarii mari.

Au urmat jocul caprelor și al urșilor, sorcova, iar în final „Cântă cucu-n Bucovina”, un cântec foarte bine cunoscut în nordul și sudul Bucovinei.

Așa cum am aflat de la profesoara Ilaria Pușcă, organizatoarea manifestărilor din 1 ianuarie, „obiceiurile tradiționale de la Moldovița legate de Anul Nou au ajuns până în zilele noastre ca niște spectacole de intensă trăire emoțională, care, de cele mai multe ori, reflectă o realitate cotidiană și care concentrează, ca și în trecut, atenția întregii comunități”.

Ansamblul „Gura Izvorului” transmite mai departe tradiția neamului românesc

Iubitoare de tradiții, maica stareță, stavrofora Benedicta, a mulțumit plugarilor și s-a conformat urăturii, răsplătindu-i cu colaci, cozonac, vin și țuică, cu bani, cu dulciuri și fructe.

Și părintele Leontie a felicitat membrii ansamblului pentru modul cum știu să încânte inimile și sufletele oamenilor din întreaga țară, îndemnându-i pe cei prezenți să privească harta Bucovinei pentru a simți cum inima bate mai tare.

„După rugăciunile pe care le-am săvârșit ieri și astăzi, se cădea să vină rândul gospodarilor să încânte și să ceară de la Dumnezeu, prin tradiția și obiceiurile din moși strămoși, un An Nou binecuvântat și plin de belșug.

Anul care începe îl putem compara cu un câmp alb, plin de zăpadă, pe care trebuie să îl lăsăm curat, imaculat, așa cu ni-l dă Dumnezeu, căutând să facem o singură cărare prin pașii noștri, acea cărare care să fie cărarea pe care Dumnezeu ne călăuzește în viața aceasta spre viața cea veșnică. Mulțumim Ansamblului <Gura Izvorului> din Vatra Moldoviței, care, sub îndrumarea doamnei profesoare Ilaria Pușcă, an de an, la toate sărbătorile, ne încântă pe noi, pe dumneavoastră și transmite mai departe, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă, tradiția neamului românesc. Ceea ce am auzit cu toții putem spune că este viața românului de când se naște până când moare. Este o continuă tradiție, se păstrează și se lasă mai departe moștenire celor care vin. Credința este un alt dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, pe care, până a apărut Sfânta Scriptură, l-am păstrat tot prin viu grai. De aceea, duceți mai departe acest mesaj al Anului Nou pe care l-a transmis acest grup minunat și celor care nu au avut parte să fie cu noi la începutul anului, și celor dragi, care sunt mai departe, peste mări și țări, călăuziți de un trai mai bun”, a fost îndemnul părintelui Leontie.

„Bucovina înseamnă trăire!”

Prezent în fiecare an laMănăsti­rea Moldovițapentru a participa la oficierea Sfintei Liturghii și pentru a primi urătorii din Vatra Moldoviței, preotul Ovidiu Balahura a venit de la București împreună cu trei urători care, pe 1 ianuarie, au fost integrați în Ansamblul folcloric „Gura Izvorului”.

Impresionat de cele văzute, preotul Ovidiu Balahura a spus: „Aici este o unitate, Moldova, Țara Românească, Transilvania, Dobrogea și Banatul. De fiecare dată când văd acești urători și noi, preoții, suntem în aceeași slujire. Ați venit aici cu capra. Primii apostoli ai lui Hristos care au vestit nașterea lui au fost păstorii. Voi ați venit aici ca neam de păstori, să vestiți despre Hristos, despre credință. Uitându-vă la voi văd chintesența omului adevărat. Vă spun din suflet un lucru: costumele pe care le purtați și urăturile pe care le-ați spus să fie viața voastră. Așa cum noi, preoții, propovăduim cuvântul lui Dumnezeu și adevărul, același lucru îl faceți și voi.

Bucovina nu înseamnă că vine Paștele sau Crăciunul, ne îmbrăcăm în straiele frumoase, spunem cuvinte frumoase, apoi le băgăm în ladă până la următoarele sărbători. Bucovina înseamnă trăire! Voi, cei mici, care îi aveți în spate pe cei mari, să duceți mai departe cuvântul acesta, să fiți demni, pe unde vă duceți în lumea aceasta să știți că Bucovina este a noastră, că Bucovina este ruptă în două, că bunicii voștri creșteau capre, oi și vaci, că pământul acesta este al nostru, că ceea ce ne ține este credința, că Mănăstirea aceasta este un reper pentru noi, că de fiecare dată când avem bucurie sau necaz venim aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți”.

Urătorii au fost răsplătiți și de o parte din turiști, mulți dintre ei dorind să se fotografieze cu urătorii din Vatra Moldoviței. Trebuie spus că badea Costan, om în vârstă și înțelept, un model de ospitalitate bucovineană, nu pleacă niciodată de-acasă fără ceva de mâncare în traista, slănină, cârnați de casă și colac.

Alaiul din Grupul Folcloric „Gura Izvorului” a urat de bine și sănătate și la casa parohului Bisericii „Sf. Mihail si Gavriil” din Vatra Moldoviței, aici fiind prezent și subprefectul Florin Sinescu.