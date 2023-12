Promovare

Muzeul de Istorie și Memorialul Holocaustului din Siret vor fi incluse în rutele turistice din județ. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a verificat în cursul zilei miercuri, alături de primarul din Siret, Adrian Popoiu, stadiul lucrărilor de modernizare a Muzeului de Istorie, unde va fi amenajat și un Memorial al Holocaustului. Flutur a spus că aici este vorba de o investiție a Primăriei Siret în valoare de peste 5 milioane de euro, realizată în parteneriat cu CJ Suceava, din fonduri europene, printr-un proiect european finanțat prin Programul Operațional Regional, axa 13 pentru orașe mici. „Sunt convins că aici va ieși o lucrare extraordinară și că în final Muzeul de Istorie va fi o perlă care va atrage mulți turiști. Muzeul de la Siret va fi o atracție pentru turiști. Nu departe de aici, la câteva sute de metri, este cel mai vechi cimitir evreiesc din România, din 1520, și sunt convins că vor veni foarte mulți turiști. Tot aici avem o casă care a fost complet consolidată, Casa Muzeului. În interior sunt instalații sanitare, electrice, de încălzire. Toate sunt noi și în afară este consolidată clădirea - acoperiș, fațadă. Mobilierul este în curs de achiziție, iar zilele acestea se va finaliza și în felul acesta, domnule primar Popoiu, veți fi beneficiarul unei perle”, a spus Flutur. El a adăugat că Muzeul de Istorie din Siret va fi inclus în rutele turistice din județ și va fi promovat pe plan internațional. ”Așteptăm turiștii să vină la Siret pentru a vedea această capodoperă ce va fi promovată cu zboruri spre Tel Aviv și alte direcții. Și asta pentru că sunt convins că acest muzeu va face să crească numărul de turiști care vor vizita Bucovina”, a afirmat Gheorghe Flutur.

Flutur: „Orașul Siret încheie în glorie acest an, cu 29 de proiecte europene, de peste 30 de milioane de euro”

În același timp, președintele CJ Suceava a ținut să-l felicite pe primarul Adrian Popoiu pentru toate proiectele realizate în acest oraș, el considerând că Siretul încheie în glorie anul 2023. Flutur a subliniat că Siretul este un campion în județul Suceava la atragerea de fonduri europene, având 29 de proiecte europene, în valoare de peste 30 de milioane de euro. „Județul Suceava este județul campion pe toată regiunea de Nord-Est, cu 297 de proiecte aprobate numai pe POR. Unii ar spune că ne lăudăm. Nu ne lăudăm, asta este realitatea. Dincolo de asta, am fost astăzi la Parcul Științific din Siret, care e finalizat în parteneriat cu Primăria de aici, Consiliul Județean și USV. Primăria Siret mai are spitalul modernizat, ambulatoriu, parcuri, școli și în toate domeniile există proiecte cu fonduri europene. Siretul încheie în glorie anul 2023, ca o poveste de succes pentru primarii campioni în atragerea de fonduri europene. Eu îl felicit pe primar”, a mai spus Gheorghe Flutur. La rândul său, primarul Adrian Popoiu a mulțumit întregii echipe din primărie pentru efortul depus în implementarea acestor proiecte, precum și șefului administrației județene pentru sprijin. „Siretul are 30 de milioane de euro și realizez că pentru orașul nostru ADR NE Piatra Neamț a fost unul dintre cei mai mari finanțatori. 8-9% din totalul regiunii a fost acordat orașului Siret. La noi a fost o muncă asiduă și acum, la final de exercițiu financiar, se muncește din greu. Încă sunt activități care pe 31 decembrie vor fi finalizate”, a arătat Popoiu. Acesta a adăugat că speră, la rândul său, ca Muzeul de Istorie din Siret să fie o adevărată perlă a Bucovinei și a întregii zone.