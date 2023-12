Daruri

Apropierea sărbătorilor de iarnă reprezintă pentru elevii Colegiului ,,Andronic Motrescu”, an de an, un nou prilej de a face fapte bune.

Startul l-au dat, de această dată, reprezentanții claselor postliceale din cadrul colegiului - specializarea Asistent medical generalist și Tehnician dietetician.

Aceștia au pornit la colindat miercuri, 13 decembrie, însoțiți de profesoarele Cristina Moloci, director adjunct al unității școlare, Adriana Slușar și Diana Ungureanu, oprindu-se la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice și la Spitalul de îngrijiri paliative „Sfântul Luca”, ambele din Sucevița.

Colindele și micile daruri oferite pacienților le-au înfrumusețat ziua tuturor.

Managerul Centrului rezidențial, psiholog Alexandra Pașa, a declarat: ,,Oamenii buni se adună împreună. Elevii Colegiului <Andronic Motrescu> Rădăuți ne-au vizitat astăzi la Spitalul <Sfântul Luca>. O zi minunată, plină de colinde și gânduri de încurajare. Suntem recunoscători tuturor celor care ne susțin și ne sunt alături cu momente frumoase pe care le petrecem împreună”.

A urmat apoi un alt proiect de voluntariat - ,,Din suflet, cu drag, pentru copii!”, desfășurat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară - SNAC, coordonat de profesoarele Ariadna Gavra, Elena Giuraniuc, Silvia Drîmbă, Simona Boțic și laboranta Lăcrămioara Boștiog.

Activitatea a fost una de amploare, implicând profesorii diriginți, cadrele didactice, elevii și părinții acestora.

Mai întâi, Florin Drîmbă, director adjunct al colegiului, a lansat ,,apelul la bunătate”: ,,Este activitatea școlii, a noastră, am participat în fiecare an dăruind celor mai nevoiași un strop de bunătate. Haideți să fim și în acest an măcar la fel de darnici. Dăruind vei dobândi!”. Elevii voluntari SNAC au informat colegii din toate clasele despre acțiunea de colectare de produse alimentare, produse de igienă, jucării, haine și rechizite. Un coș de colectare destinat donațiilor a fost plasat în fiecare sală.

Vineri, 15 decembrie, elevii voluntari au colectat pachetele aduse, oferind în schimb colegilor un frumos colind tradițional. Clasa cea mai darnică s-a dovedit a fi a XII-a A Filologie. Donațiile au fost apoi sortate și împachetate în Centrul de Documentare și Informare al școlii, rezultând 120 de pachete. După o rugăciune de binecuvântare rostită de preotul Ciprian Gavra, acestea au fost distribuite, pe data de 18 decembrie, către 80 de familii din orașul Rădăuți, luate în evidență de Parohia Sfântul Dumitru, partener al școlii în acest proiect de binefacere. Pachetele rămase au ajuns la elevii cu posibilități financiare reduse din școală.

Cuvintele lui Florin Drîmbă prezintă sintetic esența activității: ,,Proiectul Strategia Națională de Acțiune Comunitară din școala noastră vine, an de an, în ajutorul celor mai săraci ca noi. Prin voi și împreună, am reușit să facem sărbătorile de iarnă mai ușoare și mai frumoase semenilor noștri. Împreună, pentru o lume mai bună!”