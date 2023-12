Decizie

Primarii comunelor Marginea și Frătăuții Noi, Gheorghe Lazăr, respectiv George Olari au anunțat, luni, că vor candida din partea PNL Suceava pentru un nou mandat la alegerile locale de anul viitor. Atât Gheorghe Lazăr, cât și George Olari se află la primul mandat, ei fiind aleși din partea PMP. Anunțul celor doi cu privire la trecerea în echipa PNL Suceava a fost făcută în ziua în care PMP, USR și Forța Dreptei au lansat în mod oficial, la București, noua alianță dintre cele trei formațiuni politice.

Primul care și-a anunțat trecerea la PNL a fost primarul din Marginea, Gheorghe Lazăr, care a precizat că a luat această decizie având în vedere ultimele evoluții ale PMP și alianța pe care acest partid a decis să o facă pentru viitoarele alegeri. „M-am sfătuit cu o bună parte din electoratul din localitatea Marginea care m-a votat și am luat decizia ca pentru viitoarele alegeri locale pentru funcția de primar să mă alătur echipei PNL, partid ai cărui reprezentanți au fost alături de mine, m-au sprijinit și au sprijinit efectiv toate proiectele comunei”, a spus Lazăr. El a subliniat faptul că această comună are cele mai mari proiecte începute în ultimii 30 ani, respectiv marile proiecte de apă-canal și gaze naturale, urmate de proiecte de infrastructură, poduri și drumuri, energie electrică, precum și modernizarea școlilor. „Toate proiectele pe care am reușit să le implementez la nivelul localității le-am realizat alături de echipa din primărie, cu sprijinul consilierilor locali și al Consiliului Județean. Cunosc bine programul de dezvoltare al județului Suceava susținut de administrația publică liberală județeană și mă regăsesc în totalitate în aceste proiecte de dezvoltare a comunei Marginea”, a mai declarat Gheorghe Lazăr. El este convins că alături de echipa liberală va putea performa și mai mult pentru interesul comunei Marginea.

La rândul său, primarul din Frătăuții Noi, George Olari, a spus că „acum, când partidul pe listele căruia am candidat a ales un alt drum pentru viitoarele alegeri de anul viitor, sfătuindu-mă cu o bună parte din electoratul din comuna Frătăuții Noi, care dorește progresul localității noastre, vreau să-mi anunț viitorul drum politic și candidatura pentru un nou mandat de primar în echipa PNL”. El a adăugat că având în vedere că are o colaborare foarte bună cu echipa liberală pe plan local și județean, iar ca istoric politic a fost membru PNL în perioada 1999-2016, decizia de a reveni în rândul liberalilor nu reprezintă altceva decât revenirea în partidul în care și-a început activitatea politică. „Echipa liberală a fost mereu alături de mine și de frătăuțeni și-i asigur pe locuitorii din Frătăuții Noi că această hotărâre este în favoarea lor și a proiectelor pe care le așteaptă în continuare. Vreau să îi asigur pe toți locuitorii comunei Frătăuții Noi că rămân devotat valorilor promovate atunci când am candidat în 2020, dar având sprijinul unei echipe implicate și organizate, ca echipa liberală, voi putea sprijini mult mai bine interesul cetățenilor din localitate”, a mai spus primarul din Frătăuții Noi. Reamintim că săptămâna trecută și primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, care a fost ales din partea Pro România, a anunțat că se va alătura echipei PNL Suceava.