Susținere

Senatorul PNL de Suceava Constantin Daniel Cadariu a declarat că luni, Comisia de raport pentru Legea bugetului de stat a adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul PNL prin care în 2024 nu vor mai fi instituite taxe noi, iar facilitățile fiscale existente vor fi menținute. Daniel Cadariu a arătat că aceste două măsuri sunt o condiție esențială pentru a asigura o creștere economică solidă și pentru a proteja antreprenorii români și puterea de cumpărare a populației. El a subliniat că astfel liberalii își pun din nou amprenta asupra Legii bugetului de stat. Cadariu a spus că PNL dovedește o dată în plus că este consecvent în acțiunea de susținere a mediului de afaceri din România. „Acest fapt este dovedit prin acțiunile din ultima perioadă, și mă refer aici în primul rând la susținerea Pilonului II de pensii și la susținerea menținerii impozitului pe dividende la 8%. PNL rămâne apărătorul Pilonului II de pensii administrate privat. Prin proiectul de buget pe 2024 se garantează configurația actuală a sistemului reprezentat de Pilonul II, fără a se aduce atingere randamentului investiției pe care românii o fac pentru perioada de după retragerea din activitate. Nu se va mai impozita contribuția, ci doar câștigurile, iar valoarea contribuției lunare va crește. Stabilitatea și predictibilitatea unui cadru fiscal sunt elementele-cheie după care se ghidează marile instituții financiare internaționale și investitorii străini, atunci când își fac calculele. Păstrarea neschimbată a grilei de taxare și de impozitare, neintroducerea unor taxe sau impozite noi și interzicerea lărgirii vreunei baze de impozitare garantează predictibilitatea cadrului fiscal pentru întreg anul următor. Fără un mediu de afaceri solid, bugetul României nu poate exista, mai ales în perioada de criză economică internațională”, a declarat senatorul liberal sucevean. El a arătat că amendamentul PNL depus la Legea bugetului de stat pe 2024, ”zero taxe în 2024”, este un amendament împotriva USR, partidul care a impus taxe noi şi impozite noi prin PNRR.

„PNL a pledat pentru câteva direcții în cadrul bugetului pentru 2024. Aceste direcții au vizat atât măsuri de natură liberală, cât și măsuri sociale posibile din perspectiva estimărilor bugetare. În primul rând, am cerut fonduri mai mari pentru investiții. Aceste fonduri vor permite: să oferim de muncă firmelor românești, să asigurăm locuri de muncă, să dezvoltăm proiecte de dezvoltare locală, dar și finanțarea marilor proiecte din infrastructură. În al doilea rând, am cerut ca bugetul să conțină măsuri sustenabile de sprijinire a categoriilor vulnerabile. În acest sens, am susținut creșterea pensiilor, dar și a altor programe de sprijin social (tichete pentru alimente, vouchere pentru elevi, carduri energie). În al treilea rând, am cerut predictibilitate pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni”, a declarat Cadariu. El a adăugat că în acest sens, liberalii au solicitat ca anul viitor să nu se introducă impozite sau taxe noi. „Totodată, am cerut ca angajamentele privind Pilonul 2 de pensii să fie respectate. În al patrulea rând, am cerut ca Educația să devină o prioritate a guvernării. Nu putem fi o țară competitivă, dacă nu investim în Educație și nu creștem nivelul ei. Anul acesta, Educația va avea un buget record, din care vom respecta angajamentul de creștere a salariilor pentru profesori și vom susține măsurile conținute în Legile Educației. În al cincilea rând, am pledat pentru reducerea cheltuielilor nenecesare ale statului și combaterea evaziunii. În acest sens, deja am crescut pedepsele pentru evaziune și vom introduce o serie de metode moderne de urmărire a taseului banilor și a mărfurilor (e-factura, e-transport, e-sigiliu)”, a explicat Cadariu. El a mai spus că măsurile susținute de PNL sunt gândite să susțină economia, prin alocarea unui buget record pentru investiții, de 7,3% din PIB, să dezvolte comunitățile locale, prin programele Anghel Saligny și CNI și să modernizeze Educația, prin bugetul record de 4,1% din PIB din care vor crește salariile profesorilor și vor fi susținute programele din reforma inclusă în Legile Educației.