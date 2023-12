Blocaj

Problema elevilor navetiști din județ, care au rămas fără transport gratuit, se adâncește de la zi la zi.

Pe de-o parte sunt operatorii de transport, cei care au asigurat naveta elevilor, dar care nu și-au primit banii pentru abonamentele emise de la începutul acestui an școlar. O parte dintre ei nu mai eliberează abonamente gratuite pentru elevi de la începutul acestei luni, o parte amână momentul până la 1 ianuarie 2024, menționând că neonorarea plăților de către Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar, însemnă pentru ei datorii și chiar falimentul.

De cealaltă parte sunt elevii de liceu și părinții lor care, odată cu acest blocaj, trebuie să scoată din buzunar sume de până la 500 de lei pentru a plăti abonamentele de transport.

„Sunt 10 zile de când nu există mijloc de transport în comun pentru elevii din unele zone rurale și nici o informație despre când sau dacă se va remedia această situație. Transportatorul nu a fost plătit pentru serviciile efectuate și a suspendat cursele cu care elevii făceau naveta.

Copiii se descurcă fiecare cum poate, în funcție de familiile din care provin. Dacă ar exista transport public, ar plăti bilet, și-ar face abonamente, dar... nu mai există. Am trecut de la o extremă la alta... de la <totul gratuit pentru educație>, la <descurcați-vă, dacă vreți să aveți copii educați>.

Dacă ești licean din satul X, dintr-o familie fără mașină, fără prieteni sau rude dispuse să te ajute, fără bani de taxi zilnic... ghinion, toată lumea tace și privește în altă parte... la festivități, discursuri, diplome și medalii, ornamente, târguri de Crăciun și alte chestii de sezon...”, a transmis o profesoară din zona Vatra Dornei.

„Am dus elevii pe banii noștri, am plătit motorină, am plătit salariile din buzunarul propriu”

Reamintim că numărul școlarilor care fac zilnic navetă pentru a ajunge la școală se ridică la aproximativ 8.400.

Deși Legea educației prevede transport gratuit pentru toți elevii, școlarii din 13 județe, printre care și Suceava, vor trebui să-și plătească singuri abonamentele ca să ajungă la școală.

Situația e mai delicată în zona Vatra Dornei, unde majoritatea transportatorilor au sistat cursele gratuite, dar sunt operatori și din alte localități (Rădăuți, Dărmănești etc.) care nu mai sunt dispuși să transporte gratuit elevii.

Operatorul de transport SC Crielmi din Sucevița a efectuat, de la începutul acestui an școlar, curse pentru elevi pe două trasee: Rădăuți – Marginea - Sucevița – Poiana Mărului și Rădăuți - Frătăuți – Bilca.

„Am dus și am adus elevii gratis 3 luni de zile, nu am primit nici un leu. De la 1 ianuarie am luat decizia de a nu mai duce gratis elevii. Am făcut eforturi și pe luna decembrie, dar mai departe nu mai putem, e prea mult deja. Aveam în jur de 300 de elevi de liceu care au abonament și pe care îi transportam zilnic cu aceste două curse”, spune reprezentantul SC Crielmi.

Ministerul Educației ar fi trebuit să-i plătească transportatorului din Sucevița suma de 50.000 de lei/lunar. Cum datoriile sunt încă din toamnă, SC Crielmi ar trebui să primească aproape 1 miliard și jumătate de lei vechi, de la Ministerul Educației.

„Am dus elevii pe banii noștri, am plătit motorină, am plătit salariile din buzunarul propriu. Suntem în datorii, suntem pe minus, asta înseamnă falimentul pentru mulți transportatori. Am început să anunț părinții că nu mai putem transporta elevii de la 1 ianuarie, ne spun că le e foarte greu să plătească, ne întreabă pe noi care e motivul”, a mai spus administratorul de la Sucevița.

Un abonament eliberat de compania acestuia costă între 220 și 330 lei.

IȘJ așteaptă 2,6 milioane de lei de la minister

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au menționat că au făcut demersuri către Ministerul Educației pentru a asigura sumele pentru lunile restante.

Cezar Anuței, purtătorul de cuvânt al instituției, a menționat că IȘJ a făcut demersuri pentru a primi suma de 2,6 milioane de lei, bani pentru lunile septembrie și octombrie

„IȘJ a făcut demersuri pentru a debloca această situație. Sperăm ca Ministerul Educației să asigure sumele necesare cât mai repede. La nivelul județului Suceava, vorbim de un număr de circa 8.400 de elevi care fac naveta și care primesc aceste abonamente gratuite”, declara Anuței cu o săptămână în urmă, interval în care nu s-a întâmplat nimic.