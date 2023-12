Îmbunătățirea calității activității didactice în USV

Activități diverse, întâlniri cu personalități de marcă din domenii de interes care au aprofundat cunoașterea în cadrul dezvoltării competențelor psihopedagogice ale cadrelor didactice prin dezvoltare personală, a abilităților de relaționare pozitivă promovării sănătății mintale, precum și perfecționarea continuă a personalului didactic și a studenților doctoranzi în direcția creșterii sensibilității etice în actul cercetării științifice și integrității academice. Toate acestea au fost prezentate personalului didactic în cadrul proiectului care se află în derulare la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, proiect intitulat ”Suport instituțional pentru dezvoltarea competențelor psihopedagogice, de cercetare și promovarea sănătății mintale (SIDCPCPSM)”, care a beneficiat de Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat în domeniul îmbunătățirii calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Activitățile incluse în derularea acestui proiect, coordonat de către prof. univ. dr. habil. Bogdan Popoveniuc, au demarat în luna aprilie a acestui an și se vor încheia în cursul lunii decembrie, iar unul dintre evenimentele organizate în cadrul lui l-a constituit o întâlnire online cu Natalya Sira, Asistent de resurse la Institute of History, Theory and Ethics in Medicine, RWTH Aachen University, Germay. Titlul expunerii în cadrul seminarului a fost ”Academic Integrity and Ethical Publishing”.Acest program de formare online este conceput pentru doctoranzi, oferind o explorare cuprinzătoare a integrității academice și a publicației etice. Acoperind subiecte esențiale, cum ar fi prevenirea plagiatului, autoritatea etică, etica publicării și provocările erei digitale, acest program își propune să echipeze doctoranzi cu o bază etică puternică pentru eforturile lor de cercetare. Formarea combină cunoștințele experților, învățarea interactivă și exercițiile practice pentru a promova o conduită academică responsabilă.