Sărbătoare

Hanuca sau „Sărbătoarea luminilor” este celebrată în aceste zile de evreii din întreaga lume, comemorând rededicarea Templului din Ierusalim în urma victoriei revoltei conduse de frații Macabei asupra monarhiei seleucide, care încerca să distrugă religia iudaică și să elenizeze popoarele de sub dominația sa.

Pentru sărbătoarea care a început în seara de 7 decembrie și va dura până în seara de 15 decembrie, în cadrul Comunității evreiești din Suceava copiii au aprins duminică a patra lumânare din seria celor opt care simbolizează victoria luminii asupra întunericului urii și necunoașterii. Oficiantul religios Daniel Blumenfeld a spus povestea miracolului de Hanuca, acela că în timpul revoltei împotriva elenilor, uleiul din menora, deşi puţin, a ars timp de 8 zile. În prima seară se aprinde o lumânare, două în a doua seară, trei în a treia seară etc., până când, în a opta seară, toate lumânările sunt aprinse. Menora obișnuită are șapte brațe, dar cea pentru Hanuca (hanukia) are opt, simbolizând că faptele bune trebuie să continue.

Lumânările se aprind cu ajutorul unei lumânări ajutătoare numită șameș, iar menora se așază în dreptul unei ferestre pentru ca cel puțin încă o persoană să vadă lumina.

În fiecare seară când se luminează hanukia sunt rostite două sau trei binecuvântări tradiționale şi se mănâncă gogoşi sau alte dulciuri prăjite în ulei. Urarea tradițională este Hag Hanuka sameah (Sărbătoare fericită de Hanuca).

Menționăm că în comunitățile evreiești din România există tradiția „Livratorilor de lumină”, prin care de Hanuca, în toată țara, evreii vârstnici și cei singuri sunt vizitați de voluntari ai Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic (FCER- CM) pentru a li se oferi cadouri, cu sprijinul organizației umanitare evreiești American Jewish Joint Distribution Committee (JDC). Despre acest obicei, președintele FCER-CM, Silviu Vexler, a afirmat că „Hanuca este un moment când nimeni nu trebuie să fie singur” și le-a mulțumit voluntarilor „care au făcut acest gest magic posibil”.