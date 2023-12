Impact

Accident în plină noapte pe Bulevardul ”1 Decembrie” din municipiul Suceava. Un sucevean care se afla la volanul unui autoturism marca Mercedes a intrat pe contrasens și a lovit un autovehicul marca VW Golf 4 condus de un bărbat, tot din municipiul Suceava. Accidentul s-a petrecut în noaptea de 1 spre 2 decembrie, puțin după ora 01:00, interval în care circulația este redusă. Ulterior s-a aflat și motivul accidentului: cel care l-a provocat era rupt de beat. Etilotestul a indicat în cazul său o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost dus la spital, pentru a-i fi luate probe de sânge. Șoferul de pe autoturismul VW Golf a fost și el testat, dar etilotestul a indicat valoarea zero, însă bărbatul a suferit o serie de leziuni, motiv pentru care a fost transportat la Unitatea Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde i s-a pus diagnosticul de „contuzie toracică și contuzie mâna dreaptă”. Șoferul aflat sub influența licorilor lui Bachus s-a ales cu dosar penal și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.