Petrea Dulgheru, de 34 de ani la Alba Iulia, an de an

Crez

Doctorul dornean Petrea Dulgheru a făcut parte din delegația PNȚ Maniu-Mihalache care a adus un omagiu unioniștilor, chiar în locul cel mai încărcat și profund dedicat acestora, la busturile din Cetatea Alba, în capitala Marii Uniri.

După ce timp de 13 ani a condus solia Cetății de Scaun a Sucevei la Marea Unire de la Alba, în 2023 Petrea Dulgheru a mers la Alba Iulia în calitate de președinte al organizației Suceava a PNȚ Maniu-Mihalache

”Acum 34 de ani ajungeam prima dată la Alba Iulia, la Ziua Națională. Atunci am rămas profund impresionat de discursul lui Corneliu Coposu și am fost consternat totodată că a fost huiduit de aplaudacii lui Ion Iliescu. De atunci, nu am lipsit niciodată de la Alba Iulia, la 1 Decembrie

Timp de 13 ani am condus solia Cetății de Scaun a Sucevei iar anul trecut a fost momentul de glorie, când l-am interpretat pe Ștefan cel Mare.

La Alba Iulia am trăit momente înalte, la fel ca și în acest an, când m-am închinat la busturile unioniștilor.

Merg de 34 de ani la Alba Iulia și voi merge cât voi trăi. La Mulți Ani dragi români, La Mulți Ani România”, a transmis de la Alba Iulia Petrea Dulgheru.

Delegația PNȚ Maniu-Mihalache a omagiat înaintașii la busturile lui Iuliu Maniu și a lui Iancu Flondor, din Cetatea Alba Carolina.

Anul 2023 este declarat prin lege și anul Iuliu Maniu, având în vedere cei 70 de ani scurși de la moartea acestuia în Închisoarea de la Sighet, în care a fost aruncat de comuniști, respectiv cei 150 de ani care se împlinesc de la naștere.

Urmașii acestuia de la PNȚ Maniu-Mihalache fac eforturi pentru păstrarea memoriei și pentru a le arăta celor de azi cine a fost Iuliu Maniu, considerat de foarte mulți istorici principalul artizan al Marii Uniri.

”Ca susținător total al marelui Maniu și al valorilor moștenite de la el, respectiv morala creștină, patriotismul luminat, dreptatea socială și democrația desăvârșită, voi face tot ce pot ca cel care a fost artizanul Marii Uniri de la Alba Iulia să nu fie uitat de suceveni și de toți românii”, și-a punctat crezul Petrea Dulgheru.