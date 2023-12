După atât de așteptata tragere la sorți a grupelor pentru turneul final Euro 2024, auzim pe toate căile că familia Iordănescu e norocoasă, că iconițele își fac treaba și în ceea ce-l privește pe fiu, de-astea. Dar oare așa să fie? Nu am urmărit în mod special, dar aș băga mâna în foc că toate celelalte țări și-au frecat mâinile. Probabil nu vom fi considerați favoriți cu niciuna dintre adversare, se va vedea asta după cotele bookmaker-ilor. Poate doar cu Israelul, dacă se va autodepăși în baraj. Însă toate indiciile duc la Ucraina, care joacă pe teren neutru de prea mult timp pentru a nu fi obișnuită cu așa ceva. Și să nu uităm că ucrainenii nici n-ar fi trebuit să ajungă în Germania pe ocolite, ei jucând de la egal la egal cu Italia, campioana europeană en titre, pe care ar fi trebuit să o bată dacă Ceferin nu se antepronunța, iar arbitrul îngăduia acel penalty. În plus, îmi vin în minte doi jucători foarte bine cotați în Premier League, Zinchenko de la Arsenal și Mudrik de la Chelsea. Suficient ca să realizăm că nu vom fi favoriți nici cu această echipă din urna a patra. Scoțând Belgia din ecuație, rămâne Slovacia, teoretic cu ea ne vom bate pentru acea unică victorie care ne-ar putea duce în optimi (desigur, așa gândesc și slovacii!). Fiindcă odată mărit numărul de echipe participante la turneul final, se mai adaugă o fază eliminatorie, aceea a optimilor. Avem șase grupe, deci douăsprezece calificate sigur, locurile 1 și 2 din fiecare, deci mai e nevoie de patru ocupante ale locului 3! Realizăm astfel șansa de a fi trași din urnă cu Belgia, scopul nostru rezonabil în acest meci fiind să nu luăm multe. Prin alte grupe se presupune că măcar jumătate dintre Anglia, Franța, Germania și Spania vor perfora mai des porțile vasalilor, de aici venind și presupunerea acelei victorii unice, dar calificante. Oricum, cred că toată lumea, jucători și suporteri, în locul Belgiei ar fi preferat Portugalia, căci nu-i de colea să-l vezi pe Ronaldo cum se chinuie cu NextGen Drăgușin! Poate în fazele mai avansate, dacă s-or califica și portughezii...