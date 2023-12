Dosar DIICOT

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au finalizat o anchetă complexă privind un numeros grup de tineri care ar fi traficat droguri de risc dar și de mare risc în special în zona Siret. Au fost trimiși în judecată în total 13 inculpați, tineri și foarte tineri, unii dintre ei încă minori.

Din cei 13 inculpați, 10 sunt din Siret, acesta fiind un semnal de alarmă privind un oraș mic care a ”produs” foarte mult pe linie de traficanți de droguri. Asta cu atât mai mult cu cât aceștia nu sunt primii tineri din Siret arestați în acest an pentru trafic de droguri.

Grav dar previzibil, între tinerii traficanți s-a ajuns la acte de răzbunare, inclusiv pentru declarații date la poliție, unul dintre principalii inculpați fiind trimis în judecată și pentru acte sexuale cu o minoră de 14 ani, ajunsă dependentă de droguri.

De la canabis la cocaină

Unul din cei mai importanți traficanți din acest dosar al DIICOT este considerat Sebastian Ciorteanu, în vârstă de 21 de ani, din Siret.

Din anchetă a rezultat că în iunie 2022, inculpatul a deținut în locuință 214 grame de canabis, dar și 12,88 grame de cocaină (drog de mare risc), droguri pe care le-a ambalat în pungi de plastic și pe care le-a predat inculpatului Răzvan Marian Petrașuc (22 de ani), care urma să le comercializeze mai departe. Acesta din urmă a fost oprit de polițiști la intrarea în municipiul Suceava, la volanul unui autoturism cu care transporta drogurile de risc și de mare risc.

Din cercetările ulterioare a rezultat că Sebastian Ciorteanu își punea la dispoziție apartamentul consumatorilor de droguri, parte dintre ei minori, pe care de cele mai multe ori îi alimenta tot el cu substanțele dorite.

Sex și droguri cu o fată de 14 ani

În urma monitorizării s-a stabilit că inculpatul a întreținut raporturi sexuale repetate, acasă la el, cu o minoră care nu împlinise încă 15 ani, acesta profitând de vulnerabilitatea fetei care era dependentă de consumul de substanțe stupefiante, psihotrope și produse psihoactive, droguri pe care el i le punea la dispoziție.

În aceste condiții, procurorii l-au pus sub acuzare pe tânărul în vârstă de 21 de ani și pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, în formă continuată.

Ancheta plecată de la o cantitate mare de droguri găsită într-o șură

Un alt inculpat foarte tânăr, Ioanid – Octavian Ciorteanu, în vârstă de 19 ani, împreună cu Mihai Gabriel Boca (acesta din urmă arestat în alt dosar de trafic de droguri al procurorilor DIICOT) ar fi transportat și depozitat într-o anexă a unui imobil din satul Vicșani, comuna Mușenița, cantitatea de aproape 2.500 grame de canabis și 4,43 grame ciuperci uscate.

Cei doi ar fi simțit că polițiștii de la Serviciul Antidrog sunt pe urmele lor și au căutat o soluție rapidă de a ascunde drogurile, într-o anexă pe care au considerat-o sigură.

Din nou, se poate remarca faptul că nu este vorba de un trafic tocmai mărunt de droguri.

Ulterior, doi copii au descoperit în podul șurii respective o geantă de voiaj și o cutie de carton în care erau ambalate droguri. Atunci a fost sesizată poliția, iar din șura anexei din Vicșani au fost ridicate aproape 2.500 grame de canabis și 4,43 grame ciuperci uscate.

Tot în podul șurii au fost găsite și cântare electronice, un grinder, plicuri pentru porționare doze și alte bunuri specifice traficului.

În urma acestei descoperiri ancheta a continuat, însă se pare că activitatea infracțională a fost întreruptă o perioadă de timp după această captură.

Același Ioanid Octavian Ciorteanu a vândut unui investigator sub acoperire, cu care s-a întâlnit la Rădăuți, cantitatea de 0,96 grame de cocaină. Mai multe astfel de acte de vânzare de droguri au fost repetate ulterior, cumpărător fiind un investigator sub acoperire, astfel probându-se clar activitatea infracțională.

Minori de 16 și 17 ani, traficanți de droguri

După cum am amintit, în dosar apar ca inculpați – traficanți de droguri și minori. Cel mai tânăr are vârsta de 16 ani, acesta transportând în vederea vânzării canabis, dar și cristale din categorii și mai periculoase de droguri. Și în acest caz, minorul a vândut droguri unui investigator sub acoperire.

Minor amenințat pe stradă și bruscat pentru a fi urcat într-o mașină, pentru declarațiile date în fața procurorilor

Un alt inculpat din dosar, Eduard Manoliu, în vârstă de 24 de ani, va răspunde pe lângă trafic de droguri și pentru comiterea infracțiunii de ”răzbunare pentru ajutorul dat justiției”.

Din anchetă rezultă că în perioada aprilie 2023 – începutul lui mai 2023, inculpatul în vârstă de 24 de ani s-a răzbunat pe minorul Robert B., pe care îl acuza că a făcut declarații incriminatoare cu privire la el într-un dosar deschis de structurile de combatere a crimei organizate.

Primul act de răzbunare a fost comis într-un loc public din apropierea Restaurantului ”Mușata 2” din Siret unde, prin constrângere fizică, inculpatul ar fi încercat să-l urce pe minor cu forța într-un autoturism VW Tiguan, condus de un alt inculpat din dosar.

Minorul s-a prins de un gard și s-a ținut puternic, agresorul nereușind să-l urce în mașină în timp ce îi reproșa pe un ton ridicat că a dat declarații împotriva sa în timp ce a fost audiat.

Din anchetă rezultă că după circa 4 zile, de față cu martori, minorul a fost din nou abordat pe stradă de același Eduard Manoliu, care i-a făcut aceleași reproșuri și l-a amenințat că va avea de suferit fizic.

Procurorii au constatat că aceste amenințări sunt tipice infracțiunii de ”răzbunare pentru ajutorul dat justiției”.

În urma perchezițiilor care au avut loc la domiciliul lui Eduard Manoliu s-a stabilit că acesta a deținut, în scopul vânzării, 14 doze de LSD și o cantitate nedeterminată de CMC (droguri de mare risc) plus o cantitate de câteva grame de droguri de risc

Minorul victimă, și el traficant de droguri

De amintit și că minorul, victimă a infracțiunii de răzbunare pentru ajutorul dat justiției, este la rândul lui trimis în judecată după ce ar fi deținut și vândut unui investigator sub acoperire, cu suma de 750 de lei, 4,43 grame cristale, produse încadrate la vremea respectivă la substanțe cu efecte psihoactive.

Dosarul cu 13 inculpați și 2 părți vătămate (minorul amenințat pentru ajutorul dat justiției și minora victimă a infracțiunii de act sexual cu un minor) a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava, în vederea începerii procesului.

Toți inculpații se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință finală a judecătorilor.