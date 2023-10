Promovare

Fostul ministrul al Turismului, senatorul PNL de Suceava Constantin Daniel Cadariu, a declarat că Bucovina este și în momentul de față singura regiune din țară în care s-a constituit Organizația de Management al Destinației. Într-o dezbatere despre turismul din Bucovina, Daniel Cadariu a spus că la nivel regional ar trebui să se mai constituie până la finalul acestui an nu mai puțin de alte șapte OMD-uri regionale, pentru ca în final să fie înființată o astfel de structură la nivel naționale care să asigure o promovare unitară a turismului din România.

Cadariu a apreciat faptul că, la finalul săptămânii, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a lansat oficial în Suceava Organizația Regională pentru Managementul Destinației Bucovina, cu denumirea stațiunea „Bucovina Turistică”. El a spus că OMD Bucovina va da posibilitatea unei promovări unitare a Bucovinei și a județului Suceava, dar a atras atenția că la nivel național nu mai este nici o altă asemenea structură. „Aici în Bucovina avem primul OMD din țară, care reprezintă un vehicul necesar pentru o promovare unitară, printr-o asociere între administrațiile publice locale și județene și toți actorii din activitatea turistică, inclusiv cei privați. Trebuie spus că în România era nevoie de o legislație pentru a da șansa tuturor actorilor să aibă și resursele, și direcția pentru a promova. Am reușit anul trecut până în iunie și am rezolvat toată partea de legislație și sunt mulțumit și mândru în același timp că am realizat acest lucru când am fost ministru. Și trebuie spus că primul OMD local din România s-a constituit la Suceava, iar primul OMD regional din România, din cele opt câte trebuie înființate, s-a constituit aici, în Bucovina”, a declarat Daniel Cadariu.

Senatorul PNL de Suceava și-a exprimat îngrijorarea cu privire la aceste întârzieri, în condițiile în care până la sfârșitul anului 2023 există obligația și un reper în PNRR pentru constituirea tuturor celorlalte șapte OMD-uri regionale. Fostul ministru a spus că legislație există, însă este nevoie de implicarea tuturor celorlalte șapte regiuni. „Noi avem un obiectiv stabilit din perioada când eram la minister, ca la începutul anului 2024 să constituim OMD-ul național care să atingă acel țel neatins de până acum, o promovare unitară a României”, a declarat Daniel Cadariu.

Revenind la nivel județean, el a subliniat faptul că noua stațiune „Bucovina Turistică” va promova unitar această zonă a țării. Cadariu a arătat că în Bucovina se pot practica toate formele de turism, în afară de turismul de litoral, el considerând că Bucovina și județul Suceava sunt un exemplu de bună practică în ceea ce înseamnă promovarea turistică. „Această promovare turistică a început într-un ritm mai puternic în anul 2008, prin președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. A fost un drum lung, care a dus la o realitate, și anume că Bucovina este în momentul de față a treia destinație turistică din România. Dar până să ajungem aici a fost extrem de multă muncă. Și drumul acesta a început în 2008, cu organizarea unui festival, Hora Bucovinei, după care au urmat foarte multe evenimente, cred că acum sunt cel puțin 15 alte manifestări inițiate de Gheorghe Flutur, de Consiliul Județean Suceava, care au ajutat la promovarea acestei zone”, a afirmat senatorul PNL de Suceava. El a mai amintit că din stațiunea „Bucovina Turistică” fac parte toate cele 25 de stațiuni sucevene de interes național și local, Suceava fiind județul cu cel mai mare număr de astfel de stațiuni la nivelul țării.