Anchetă polițiști și procurori

Un caz de furt de masă lemnoasă la nivel înalt a fost oprit la timp în zona de munte a județului, pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor. Sunt deja luni bune de zile de când este deschisă o anchetă penală în acest caz, însă concluziile de ordin penal sunt încă departe de a fi trase.

Din luna februarie a acestui an, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei este deschis un dosar penal privind infracțiunile de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals. Infracțiuni care în mod evident vizează personalul silvic.

Cercetările sunt in rem, față de fapte deocamdată, însă modul în care s-a acționat indică foarte clar că nu se putea orchestra o asemenea tăiere ilegală prin subdimensionarea masei lemnoase fără un plan bine pus la punct de cei din cadrul ocolului.

Partea bună a acestui caz este că tăierea a peste 3.000 de arbori a fost oprită la timp.

Pregătirea unor masive tăieri ilegale, confirmată de toate autoritățile de control

Din datele pe care am reușit să le adunăm cu privire al acest caz, în luna februarie a acestui an, polițiștii Secției Rurale 15 Vatra Dornei au oprit tăierile pregătite în cinci partizi ale Ocolului Silvic Dorna Candrenilor. Au existat date și informații că arborii marcați au fost subdimensionați masiv în documente, cu intenția de a se obține un volum de masă lemnoasă mult sub cel existent în realitate.

Cu alte cuvinte, în acte se tăia mult mai puțină masă lemnoasă decât în realitate, iar diferența, de altfel foarte mare, era lemn pentru piața negară. Bani care urmau să ajungă în buzunarele silvicultorilor care au comis falsurile.

Garda Forestieră Suceava a fost solicitată pentru un control minuțios în fondul forestier, pentru ca suspiciunile destul de evidente să poată fi și probate.

În teren, în cinci partizi, au fost identificați arbori marcați, care urmau să fie tăiați în cel mai scurt timp.

În total, ar fi vorba de peste 3.000 de arbori de esență rășinoase și foioase marcați.

Operațiunile de tăiere au fost sistate, iar polițiștii și procurorii au reținut peste 6.000 mc lemn, cu o valoare de peste 1 milion de lei. Este o reținere scriptică, lemnul, copacii, fiind din fericire în picioare.

Garda Forestieră a confirmat destul de clar ilegalitățile în urma controlului din teren, doar că nu se pronunță asupra celor care le-au comis, evident pasând procedural acest aspect organelor de cercetare penală.

Și Direcția Silvică a confirmat ilegalități și folosirea ilegală a dispozitivului de marcat și a dat și un comunicat de presă în care a vorbit de un singur vinovat – inginerul Pavel Victor Ciprian.

Există însă rezerve serioase în a se trage concluzia că acest inginer a orchestrat manevra prin care se încerca tăierea ilegală a unor mari suprafețe de pădure. Cel puțin nu tăierea ilegală masivă care era gata de a fi pusă în aplicare.

În momentul de față, ancheta este la Biroul Silvic din cadrul IPJ Suceava, polițiștii de aici lucrând la dosar sub coordonarea unui procuror de la Vatra Dornei.

Nu ne rămâne decât să sperăm că acest dosar nu va fi îngropat într-o cercetare pe ani de zile care să nu aducă nimic la modul concret.

Șeful de ocol și inginerul ieșit în primă fază țap ispășitor

La Ocolul Silvic Dorna Candrenilor există un conflict intern, în urma căruia s-au înaintat numeroase plângeri penale, între inginerul Pavel Victor Ciprian și șeful de ocol, Nicolae Hurghiș. Primul s-a declarat incoruptibil și spune că a fost scos țap ispășitor pentru că a refuzat să fie complice la aceste furturi mari de masă lemnoasă puse la cale de șeful de ocol și cei din jurul său. De cealaltă parte, șeful de ocol a reclamat organelor penale folosirea ilegală a dispozitivului special de marcat, cu amprentă circulară, de către responsabilul de fond forestier de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, inginer Pavel Victor Ciprian. Acesta din urmă a și fost reținut pentru 24 de ore în acest dosar.

În urma cercetărilor şi a expertizei tehnice judiciare efectuate, s-a constatat că au fost marcaţi, în mod ilegal, arbori verzi pe picior din cantonul silvic nr. 6 Muncel, cu dispozitivul special de marcat aparţinând responsabilului de fond forestier. Toate anchetele, inclusiv cea internă a Direcției Silvice, confirmă așadar ilegalități mari la acest ocol. Când vine vorba de cine le-a comis, se încearcă însă aruncarea vinei pe un singur om, ceea ca pare nu greu, ci foarte greu de crezut.