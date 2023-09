Demersuri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis o scrisoare oficială companiei Wizz Air în care arată că “suntem dezamăgiți de decizia de a reduce zborurile din Suceava” în condițiile în care aeroportul este în plină dezvoltare. “Așa cum am spus, continuăm eforturile noastre de a găsi alternative la cursele de pe Aeroportul Internațional <Ștefan cel Mare> Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.

El a arătat că deja a luat legătura cu ambasadori din mai multe țări pentru a contacta noi companii aeriene de transport și a solicitat întrevederi cu acestea. Flutur a precizat că a avut discuții inclusiv cu Tarom pentru a găsi soluții suplimentare de zboruri de pe aeroportul din Suceava, iar conducerii companiei Wizz Air i-a fost transmisă o scrisoare prin care a explicat care sunt acțiunile conducerii aeroportului și ale CJ Suceava pentru crearea de noi facilități și avantaje operatorilor de zbor.

Vă prezentăm scrisoarea trimisă de președintele CJ Suceava conducerii companiei Wizz Air: „Deși ne-ați transmis astăzi vești negative, dorim să vă informăm despre veștile bune cu privire la modernizarea sistemului ILS de pe Aeroportul Internațional <Ștefan cel Mare> Suceava. Așa cum am mai spus, actualizarea ILS de la CAT II la CAT III a fost programată inițial pentru 2025. Ei bine, cu sprijinul ROMATSA, prin domnul director general Adrian Cojoc, am reușit să devansăm termenul din 2025 în 2023-2024, astfel că studiile specifice vor începe săptămâna viitoare. De asemenea, o altă veste bună este că începând de astăzi, 7 septembrie 2023, primele proceduri instrumentale de zbor concepute în conformitate cu un nou concept de navigație aeriană bazat pe performanță, care utilizează semnale de navigație radio furnizate de sateliți, vor intra în funcțiune pentru Aeroportul Suceava. Implementarea noilor proceduri de zbor reduce timpul de zbor, implicit consumul de combustibil și emisiile, poate crește fluiditatea traficului aerian și poate menține siguranța zborului. În același timp, contribuie la îmbunătățirea operațiunilor în condiții de vizibilitate scăzută, reducând astfel numărul de zboruri anulate/întârziate/redirecționate. Mai mult, s-au redus minimele de operare ILS CAT II la minimele companiei, prin noi proceduri instrumentale de zbor publicate în iulie 2023.Suntem dezamăgiți de decizia Wizz Air de a reduce operațiunile din Suceava. În plus, nu credem că ați avut în vedere interesul a zeci de mii de cetățeni ucraineni, care au utilizat serviciile Aeroportului Suceava pentru majoritatea destinațiilor și care acum vor trebui să parcurgă distanțe suplimentare pentru a beneficia de aceleași destinații, dar din alte aeroporturi. Suceava se află la 54 km de Siret-Porubne, cel mai mare punct de frontieră dintre România și Ucraina, unde mii de cetățeni ucraineni trec zilnic, în special din Regiunea Cernăuți, pentru a ajunge în alte țări, mai ales cu avionul. Vă rugăm să transmiteți mesajul nostru către departamentele interesate din cadrul companiei Wizz Air”.