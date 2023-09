Lună fierbinte

Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava au intensificat în luna august și în debut de septembrie acțiunile informative și operative pentru identificarea urmăriților general, în contextul unei perioade cu multă circulație și cu mulți suceveni care au plecat sau revenit din străinătate.

Doar în august 2023, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Suceava au pus în executare 15 mandate și sentințe de arestare sau de executare a pedepsei.

Cel mai important capitol este cel legat de persoanele date în urmărire. 10 urmăriți la nivel național sau internațional au fost identificați pe raza județului Suceava în luna august.

În aceeași perioadă, polițiștii judiciariști au gestionat și soluționat 39 de sesizări de dispariții de persoane, în 26 dintre situații fiind vorba despre dispariții de minori.

Dintre cazurile mai deosebite din august, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale - Urmăriri au depistat în satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, un bărbat din Brăila, Cornel Ionel Gheorghiță, care figura ca urmărit în baza a două mandate europene de arestare, emise de autoritățile din Italia, fiind condamnat la o pedeapsă de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de exploatarea prostituției, vătămare corporală și tăinuire. Urmăritul a fost prezentat în fața procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, fiind ulterior introdus după gratii.

Într-un alt caz, în urma exploatării unor informații,cu sprijinul polițiștilorPostului de Poliție Baia, judiciariștii de la Investigații Criminale l-au localizat și identificat, pe raza comunei Baia, pe Dan Ionuț Cercel, care figura urmărit internațional. Pe numele său autoritățile judiciare din Austria au emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de „participare la o grupare infracțională” și „jaf organizat sau jaf armat”, conform Codului penal austriac. Bărbatul a fost arestat provizoriu în vederea judecării cererii de extrădare.

Tineri suceveni căutați pentru furturi și tâlhării

În cazul polițiștilor de la Compartimentul Urmăriri lista celor pe care trebuie să îi găsească se completează foarte des cu noi și noi nume.

La momentul actual, de exemplu, printre cei mai noi condamnați sau arestați în lipsă care se sustrag executării pedepsei se găsesc patru tineri suceveni autori de furturi sau tâlhării.

Cel mai nou urmărit general este Sergiu Suraj Varga, în vârstă de 23 de ani, din Gura Humorului, care are mandat de arestare emis de Judecătoria Gura Humorului pentru infracțiuni de furt calificat. Este vorba în special de furturi din autoturisme.

Mandatul a fost emis pe 24 august, dar tânărul nu a fost de găsit, astfel că au fost demarate procedurile de dare în urmărire.

Un alt sucevean dat de dată recentă în urmărire generală este un vechi cunoscut al polițiștilor de la Investigații Criminale, pentru implicarea în tâlhării. Alun Trandafir Cherar, în vârstă de 28 de ani, din Mitocu Dragomirnei, are de executat 2 ani și 6 luni de închisoare, pentru tâlhărie calificată. Alun Trandafir Cherar, zis ”Limbă”, este un infractor periculos pentru că a intrat în multe cazuri în casele unor bătrâni, în căutare de bani. În unele situații a apelat fără a ezita la violențe asupra vârstnicilor.

Elvis Marcu, din Vicovu de Sus, în vârstă de doar 21 de ani, este și el pe lista urmăriților general de dată recentă. Față de acesta instanța a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioada de 1 an (școală de corecție), pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, însă nu a fost de găsit.

Și mai tânăr este urmăritul general Trandafir Marcu, tot din Vicovu de Sus, care la începutul acestui an abia a împlini 18 ani. Tânărul a comis mai multe fapte de furt când era minor și s-a deplasat la volanul unor mașini în timpul faptelor, evident fără permis. El are de executat 1 an de detenție într-un centru de minori pentru săvârşirea infracţiunilor de ,,furt calificat”, ,,distrugere” şi ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Acestea sunt numele cele mai noi de pe lista urmăriților general, fiind însă și suceveni care sunt fugari deja de ani de zile.