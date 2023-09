Neglijență

Două locuri de joacă din municipiul Suceava, unul situat în cartierul George Enescu, strada Jupiter, 129, iar celălalt în zona Nordic, au fost închise temporar din dispoziția comisarilor de la Protecția Consumatorilor Suceava.

Aceștia au constatat că o parte dintre echipamentele de joacă erau nesigure, vegetație era neîngrijită, gardurile de împrejmuire deteriorate, aspectul general al celor două parcuri fiind unul precar, neglijent.

Aceste aspecte au fost semnalate de către Andrei Bacoș, reprezentant al Asociației „Bucovina civică”, acesta menționând că a adus aceste probleme în atenția autorităților locale în urmă cu mai mult timp, fără a fi luate măsuri însă.

„Am expus și în Consiliul Local starea acestor două parcuri, în urmă cu mai bine de un an. Atunci au fost securizate niște cabluri electrice care erau lăsate de izbeliște în parc și cam atât. De asemenea, am sesizat aceste probleme ori de câte ori am avut ocazia în mediul online, în emisiuni. La începutul lunii august am reclamat aceste lucruri la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor, iar ei au constatat că petiția este întemeiată”, a spus Andrei Bacoș.

Acesta a mai menționat că parcul de pe strada Jupiter 129 deservește un număr foarte mare de copii, fiind singurul loc de joacă din zonă.

De asemenea, acesta a mai spus că parcurile nu erau îngrijite, vegetația era foarte crescută, din gardul de împrejmuire ieșeau sârme, iar echipamentele pentru copii nu erau conforme.

„A fost ultima variantă pe care am avut-o să merg la ANPC și să reclam starea mizerabilă în care se află cele două parcuri din George Enescu. De patru ani am făcut postări, sesizări, materiale video și am fost și în Consiliul Local, însă interesul față de copiii din zona noastră este zero.

Firmele Diasil și Ritmic, în 2018, au preluat serviciul de salubrizare a municipiului Suceava pentru 12 ani. În contract scrie că au obligația să facă în fiecare an câte două locuri de joacă. În 2020 au făcut două înainte de alegeri și după nu au mai făcut niciunul. Rog pe oricine din primărie să mă contrazică dacă nu este adevărat. Voi merge mai departe să văd ce măsuri se vor lua pentru nerespectarea contractului”, a mai completat Bacoș.

Contactat de reporterii Monitorului de Suceava, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Stelian Simeria, a menționat că sancțiunea contravențională aplicată Primăriei Suceava constă în avertisment, iar cele două parcuri vor fi redeschise după ce vor fi ameliorate deficiențele constatate.