Consecvență

La fel ca în fiecare an, edilul Sucevei a continuat să verifice personal stadiul de pregătire al unităților de învățământ din municipiu, pentru a primi în clase elevii atunci când clopoțelul va suna începerea noului an școlar.

Ion Lungu a spus că pentru luni, 11 septembrie, și-a propus să fie prezent la deschiderea anului școlar la 15 unități de învățământ, din fiecare cartier al Sucevei și din fiecare treaptă preuniversitară, de la grădinițe până la licee.

El a spus că deși unii l-au criticat pentru că merge la deschiderile de an școlar, va continua să facă asta, așa cum a procedat an de an, în semn de respect pentru cadrele didactice și copiii care învață acolo.

Referitor la vizitele în teren, Lungu a precizat că zilele acestea a avut discuții la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” și la Liceul cu Program Sportiv.

“La Colegiul Național Ștefan cel Mare, lucrările de pregătire a noului an școlar sunt în faza de finalizare. O problemă care va fi rezolvată în perioada următoare se referă la schimbarea acoperișului corpului principal. Lucrarea se află la faza de întocmire a documentației pentru licitație. Se poate implementa și în timpul anului școlar, nu influențează desfășurarea activității școlare. M-am întâlnit neprogramat cu Corala de fete a colegiului, care se pregătește să meargă la un concurs internațional în Perugia, Italia și le-am urat mult succes. Municipalitatea suceveană suportă o parte din costurile deplasării”, a spus Ion Lungu.

La Colegiul Economic Dimitrie Cantemir edilul a remarcat faptul că s-au modernizat multe săli de clasă, s-au refăcut băile, s-a lucrat la căminul internat, unde s-a schimbat parchetul și s-au pus saltele noi.

„La Liceul cu Program Sportiv s-au modernizat o parte din sălile de clasă și s-a finalizat aula. Un lucru care este de reținut la acest liceu și îl felicit pe director, Ciprian Anton - funcționarea sistemului after-school. La învățământul gimnazial, fiecare copil are dulăpiorul lui în spatele sălii de clasă”, a declarat Ion Lungu.

Concluzionând, primarul Sucevei consideră că școlile vizitate sunt pregătite pentru noul an școlar, iar preocuparea municipalității, de a investi an de an în educație, se cunoaște la toate unitățile de învățământ din municipiu.