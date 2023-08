Investiții

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că jumătate din cele 114 primării din județ vor implementa proiecte pentru construcția de rețele de gaz metan. Gheorghe Flutur a precizat că în cursul zilei de luni a avut la sediul instituției pe care o conduce o ședință de analiză a stadiului proiectelor pe gaz metan din județul Suceava. „Au fost de față primari din localitățile beneficiare. Până în momentul de față sunt 37 de primării care au depus și au proiecte aprobate de 1,1 miliarde de lei, respectiv circa 220 de milioane de euro”, a spus Flutur. El a arătat că din cele 37 de localități, 32 sunt comune, cinci sunt orașe. „Am luat fiecare localitate în parte la analiză și cam în două luni de zile vor fi gata toate documentațiile. Unele primării au și constructorii desemnați, alții au și operatorii de gaz. Pentru noi e foarte important să aducem gaz metan în localitățile din județul Suceava și sunt foarte multe”, a afirmat șeful administrației județene. El a arătat că proiecte pentru construcția de rețele de gaz metan sunt și în zona Fălticeni, de la Boroaia, Bogdănești, Fântâna Mare, Preutești, dar și în pe valea Sucevei și valea Siretului, în localități precum Fântânele, Liteni, Adâncata sau Hănțești. Proiecte pentru extinderea de gaz metan vor fi realizate și în localitățile Cajvana, Botoșana, Arbore, Pârtești, Cacica, Solca, Marginea, Horodnic de Sus, Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosu, Vama, Pojorâta sau Fundu Moldovei. „Sunt zone care au depus proiecte pentru gaz metan. Asta înseamnă că în doi ani de zile, cât va fi durata de execuție, aceste localități vor avea gaz metan. Și vestea bună este că de la Guvern am mai primit aproape 50 de milioane de euro unde vor intra, din calculele noastre, încă circa 20 de localități. Vom vedea ce va hotărî ministerul. Dar dacă la 37 de localități mai adăugăm 20, înseamnă că jumătate din primăriile din județul Suceava în următorii doi ani vor beneficia de proiecte de gaz metan. Asta înseamnă civilizație, confort, înseamnă să scadă presiunea asupra pădurii, pentru că lemnele de foc încep să fie o problemă și înseamnă un confort mare și o siguranță pentru populație”, a mai declarat Gheorghe Flutur. El a ținut să mai precizeze că în perioada următoare la Suceava va avea loc o întâlnire cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și cu reprezentanții ANRE în care se vor discuta și analiza probleme legate de furnizarea gazului metan și a curentului electric în județ, precum și aspecte ce țin de extinderea rețelelor de curent electric în județul Suceava și alte facilități pentru populație. „Iar aceste întâlniri, așa cum am avut-o pe cea de luni, pentru gazul metan, au rolul de a împinge lucrurile înainte pentru că nu vreau ca Suceava să piardă vreun proiect la București sub nici o formă”, a încheiat Gheorghe Flutur.