Cu destui ani în urmă, cam vreo două decenii adică, pe vremea când David Beckham juca la Real Madrid, cele 37,5 milioane plătite pe el păruseră o enormitate. Recordul acesta avea să cadă însă repede, deținătorul noului record devenind Pogba, pe care Manchester United (care-l vânduse la Real pe Beckham) avea să plătească vreo 130 de milioane! Povestea lui Pogba e și mai haiaoasă: cândva a plecat la Juventus gratis de la Manchester, la final de contract, după care tot Man United l-a cumpărat de la Juve, plătind încă 89 de milioane! Deja lucrurile păreau să o ia razna, așa-i? Revenind la Real, pe Beckham a vrut să-l cumpere Milan, Berlusconi oferindu-i lui Florentino Perez 300 de milioane, ceea ce ar fi fost chiar un record notabil. Răspunsul lui Perez a fost și el antologic: "Cum să-l vând pe Beckham, care îmi aduce 30 de milioane zilnic, din obiectele personalizate vândute (tricouri, fulare, brelocuri, mingi cu autograf, postere etc.)? De banii ăștia mai degrabă vând stadionul Bernabeu!". Prețurile au continuat să urce neverosimil, iar cluburile să fixeze sume tot mai astronomice pentru jucătorii căutați, pentru a nu-i pierde. La Barcelona, Neymar avea prețul fixat pe la 250 de milioane, iar Messi la vreo 800, parcă! Te sperii, pur și simplu. Există și un record prin cumul: Ibrahimovici, care după repetate revânzări, depășise 400 de milioane în total. Acest iureș e clar scăpat de sub control, astfel încât fotbaliști modești, de pildă Grealish (după mine chiar mediocru) a ajuns la City de la Aston Villa pentru vreo 130 de milioane. Semnalul de alarmă tras de Jurgen Klopp acum vreo două săptămâni, în legătură cu sumele nebunești oferite de arabi pentru a-i atrage pe cei mai buni, l-am înțeles abia alaltăieri, când am aflat că un club arab a oferit pentru "Mo" Salah o sumă ce depășește unmiliard de dolari! Adică vreo 130 de milioane lui Liverpool, și 6 ani de contract lui Salah pentru un total de 990 de milioane! În ritmul ăsta, în câțiva ani, PIB-ul României va fi considerabil mai mic decât valoarea jucătorilor din campionatul Arabiei Saudite.