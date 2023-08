Replică

Vicepreședintele liberal al Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, îi transmite președintelui executiv al PSD Suceava, Dan Ioan Cușnir, că ar trebui să își asume „relele” făcute județului Suceava de către social-democrați atunci când s-au aflat la guvernare. Niculai Barbă i-a răspuns astfel lui Dan Ioan Cușnir care a afirmat că jumătate dintre suceveni au decis să plece în străinătate din cauza administrației conduse de liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur. „Dacă vă pasionează și datele statistice, atunci să știți că nu este îndreptățit atacul la actuala administrație pentru a vă plânge de problemele sucevenilor. Problemele care mai sunt își au rădăcinile în deciziile luate de actuala și fosta generație pesedistă, aflate la guvernarea țării și a județului mulți ani în multe perioade după Revoluție”, a spus Niculai Barbă.

El a arătat că Dan Ioan Cușnir a ocupat diferite funcții în care ar fi putut face ceva pentru județ. De asemenea, vicepreședintele CJ Suceava îl întreabă pe Dan Ioan Cușnir de ce nu a oprit dezastruosul Program „Utilități și Mediu”, prin care PSD a îndatorat județul Suceava cu zeci de milioane de euro, de ce nu a făcut nimic pentru ca proiectul centurii Sucevei să nu fie întârziat cu șapte ani. „Acum doar vă mai reamintim că nu noi am blocat construirea Spitalului de Copii la Suceava. Ați fi putut întreba colegii dumneavoastră de ce? Apoi, poate doriți să folosiți date statistice pentru a ne răspunde ce ați făcut voi, în comparație cu administrația de astăzi a județului condusă de Gheorghe Flutur. Se știe, nimic! Dar e mai simplu să atacați, zi de zi”, a mai declarat Barbă, care a mai adăugat că „dacă ați putea să ne spuneți cum ar fi arătat Aeroportul, Cetatea de Scaun, Muzeul de Istorie, Spitalul Județean Suceava, dacă ar fi rămas pe mâna voastră? De ce nu ați făcut nimic până la venirea lui Gheorghe Flutur? Pe aeroport ar fi zburat mai departe mai multe ciori decât avioane, spitalul ar fi arătat ca în Evul Mediu, nu am fi auzit mare lucru despre Bucovina, căci doar n-or fi putut face mare promovare cu evenimente gen <Hai la whisky cu borcanul>, și așa mai departe”. Niculai Barbă îi mai transmite lui Cușnir că nu a auzit de la acesta să întrebe sau să spună ceva despre împărțirea terenurilor de la Stațiunea de Cercetări Agricole care a avut loc în perioada guvernării PSD și care pe „unii i-a îmbogățit”.

Barbă a mai precizat că ar fi corect ca Dan Ioan Cușnir să își asume ”relele” făcute acestui județ prin decizii ale guvernării PSD și să vină la construcție alături de liberali, ca parteneri de coaliție de guvernare. El a spus că în momentul de față în județul Suceava sunt proiecte de peste două miliarde de euro și normal ar fi ca PSD să vină la construcție pentru binele județului și să nu se limiteze la atacuri la adresa lui Gheorghe Flutur.