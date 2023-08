Rezultate

Elevul sergent major Alberto Damian Adochițe, din cadrul Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung, a obținut Premiul Special la faza națională a concursului Sesiuni de referate și comunicări științifice la disciplina istorie, desfășurat în perioada 24-27 iulie, la Focșani.

Damian a participat la secțiunea Istorie Universală, iar lucrarea sa, „Logistică militară în războiul din Ucraina”, a fost una complexă, de actualitate, care l-a provocat să se documenteze și să întocmească idei bazate pe realitatea din zilele noastre.

„Săptămâna trecută am participat la faza finală a concursului de Comunicări și referate unde mi-am expus revista cu titlul <Logistica militară în războiul din Ucraina>, la secțiunea Istorie Universală.

Am întâlnit un număr impresionant de elevi pasionați de istorie asemeni mie, iar concursul a testat talentul oratoric al fiecărui elev pentru a ne susține tema. Am ales o temă de actualitate, unde paleta de informații se lărgește de la zi la zi. De asemenea, am dorit să ofer o sursă sigură de idei într-o perioadă în care trebuie să avem grijă ce și de unde ne informăm”, a spus elevul.

Acesta a fost îndrumat de prof. Petrică Ciocan.

În competiția de la Focșani au participat 70 de tineri liceeni, din 36 de județe ale țarii.

Elevii pasionați de cercetare istorică, îndrumați de profesorii lor, au prezentat comunicări interesante, au demonstrat o deosebită capacitate de comunicare, gândire critică, originalitate, creativitate, expresivitate și fair-play.