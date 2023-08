Pentru acasă

Baia nu mai este doar un spațiu necesar și funcțional, aspectul estetic fiind tratat cu interes deosebit de cei care trec printr-un proiect de amenajare.

Magazinul Miraj din Rădăuți îi inspiră de ani buni pe toți cei care îi trec pragul cu propuneri și idei de amenajări estetice și funcționale, cuun portofoliu consistent de produse, de la gresie și faianță, până la piese speciale, cabine de duș, obiecte sanitare, mobilier și accesorii de baie, robineți, pentru amenajări de care să te bucuri în fiecare zi.

Iar magazinul Miraj din Rădăuți nu este partener doar în reamenajarea băilor, ci vine și cu soluții pentru interiorul și exteriorul casei, pentru încăperi moderne sau clasice, rustice sau avangardiste.

„Lumea ne cunoaște și ne caută datorită gamei de gresie și de faianță, interior și exterior, pe care o avem în depozitul nostru. Îndrăznesc să spun că suntem reper în ceea ce privește produsele de gresie și faianță. Clienții știu că aici găsesc diversitate, modele deosebite, de actualitate, pentru că am adus marfă constant, chiar și câte un camion pe săptămână, la un moment dat. Am avut ofertă bogată, prețuri bune și așa ne-am făcut cunoscuți.

Cred că am fost primii din zonă care am importat plăcile mari de gresie, foarte în vogă, 1,20 x 1,20 m. Era undeva prin 2017 și a fost un boom. Cam un an mai târziu, fabricile au început să producă plăci foarte mari de 1,20 x 2,40 m, pe care le-am adus imediat și noi.

Am urmărit permanent piața, trendurile, ne-am adaptat și am câștigat încrederea clienților”, povestește cel care a pus bazele acestui business, managerul magazinului Miraj.

Iar până să ajungi la showroomul Miraj din Rădăuți, cunoscut și cu numele de Stock Gresie Rădăuți (strada Putnei, lângă Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, fostul Liceu Agricol), o privire pe https://www.facebook.com/profile.php?id=100063958123848îți va oferi câteva indicii că Miraj este soluția potrivită pentru noi alegeri pentru căminul tău.

„Ne axăm pe produse de calitatea I, pe game premium, de top”

Depozitul Miraj a fost inaugurat în 2016 de către un antreprenor local cu ani de experiență în domeniul construcțiilor, experiență care i-a facilitat dezvoltarea afacerii. A început cu produse outlet, la prețuri foarte avantajoase, câștigând tot mai mult teren de la an la an printre constructori și clienți mai mici.

În timp, odată cu dezvoltarea businessului, cu dezvoltarea relațiilor cu furnizorii și colaboratorii, administratorii Miraj au adus la raft tot mai mult pe produse de calitatea I și au început colaborarea cu furnizori recunoscuți din Italia pe partea de sanitare, gresie și faianță.

„În prezent ne axăm pe produse de calitatea I, pe game premium, de top, colecții de standard mediu spre înalt și am lăsat produsele outlet undeva în spate, pe planul doi. Seriozitatea pe piață a fost un aspect pe care am pus preț, iar recomandările clienților, pentru noi, pentru produsele noastre, au tot venit. Un alt punct forte de care am ținut cont este disponibilitatea mărfii pe stoc, să nu pui clientul pe drumuri, să-i rezolvi problema cu promptitudine. Totuși, în funcție de cereri, putem face și comandă pentru anumite produse, iar noi le aducem într-un timp scurt”, au mai punctat administratori magazinului Miraj din Rădăuți.

Punct de referință pentru produsele de gresie și faianță

De ani de zile, magazinul și showroomul Miraj din Rădăuți oferă soluții care să-i inspire pe clienții din județ și din țară să-și decoreze casa pe placul lor.

Deși e punct de referință pentru produsele de gresie și faianță, Miraj din Rădăuți are în portofoliu și propuneri de parchet (vinil sau laminat, de proveniență Germania), uși de interior, mobilier de baie modele aparte etc.

Revenind la gresie și faianță, posibilitățile sunt aproape infinite: „pentru interioare, gamele care merg cel mai bine sunt texturile cu efect de marmură și piatră, acesta este trendul la noi în zonă. Lucios, semilucios, mat. Totodată, gresia de 2 centimetri s-a impus bine pe piață, gresia fiind un material rezistent, care a rămas în trendul designului interior și în prezent. Avem furnizori de top pe acest segment, produse de cea mai bună calitate”, au mai transmis reprezentanții Miraj din Rădăuți.

De menționat că recent administratorii magazinului au deschis și un showroom în fața locației, care este deschis permanent, unde clienții pot vedea o parte din produsele retailerului.

Detalii despre produsele din magazin, stocuri, prețuri, se pot obține și la 0746874964 sau 0753359325, iar amplasarea exactă a depozitului poate fi accesată la https://www.google.com/maps/place/Stockgresie/@47.8553953,25.888553,15z/data=!4m6!3m5!1s0x473447c284762ae7:0x29cb4fde7ad707f7!8m2!3d47.8553953!4d25.888553!16s%2Fg%2F11f9x97psn?entry=ttu.