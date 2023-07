„Dorna, plai de joc și cântec”, la Vatra Dornei

Festivalul Internațional al Ansamblurilor Folclorice ale Copiilor și Tinerilor „Dorna, plai de joc și cântec”, In Memoriam prof. Gavril Moroșan, ediția a XVI-a, în perioada 18-20 iulie 2023, în Parcul municipal Vatra Dornei. În zilele de 18 și 19 iulie, începând cu ora 17:00, Spectacol-concurs. Pe 20 iulie, de la ora 16:00, Spectacol de Gală.

„Din secretele maeştrilor – lumină şi culoare”

Muzeul Național al Bucovinei organizează și în acest an Atelierele de artă pentru copii „Din secretele maeştrilor – lumină şi culoare”, care se vor desfășura, în perioada 7-25 august 2023, la sediul Muzeului de Istorie. Atelierele se desfășoară la Muzeul de Istorie, de luni până vineri, între orele 9:00-12:00 și 13:00-16:00, în două grupe de câte 15 copii. Se pot înscrie copii cu vârsta între 6 și 12 ani. Taxa de participare este de 40 lei/atelier/copil. Înscrierile se pot face la sediul Muzeului de Istorie sau la tel. 0230/216439.



„Arma medievală și rolul ei”

Muzeul Național al Bucovinei organizează, în perioada 31 iulie – 11 august 2023, activitatea educativă pentru elevi „Arma medievală și rolul ei”. Atelierul este structurat pe două perioade: 31 iulie – 4 august și 7-11 august. Taxa de participare este de 40 lei/săptămână, de luni până vineri, între orele 10:00-14:00.

Parc de distracții la Fălticeni

Începând cu data de 15 iulie și până pe 20 iulie, pe Stadionul „Nada Florilor” Fălticeni va fi organizat un parc de distracţii, între orele 12:00-24:00. În perioada 18-20 iulie, pe Aleea Pietonală, va avea loc Târgul de Antichităţi, iar în centrul municipiului, Târgul meşterilor populari.

„Deep in the forest”, la Corlata

Organizatorii „Deep in the forest” anunță cea de-a V-a ediție a festivalului, eveniment programat pentru zilele de 14 și 15 iulie, la Comoara Bucovinei, Corlata.

URBAN Street Food & Bar, Comoara Bucovinei, Erick’s Agency, alături de o serie de parteneri (Iulius Mall, Assist, Hair Studio by Dizzy, GRACE by RB, Abau, CAR Învățământ Fălticeni, Live Tichets, Auto Schunn, Jagermeister etc.), prieteni ai festivalului, invită iubitorii de distracție să petreacă două zile și două nopți într-un cadru de poveste, cu muzică bună, activități variate și surprize speciale. Organizatorii pregătesc zone de relaxare, cu hamace, fotolii, standuri cu gustări, standuri cu premii, tocmai pentru a recrea vibe-ul de festival.

„Zilele Municipiului Fălticeni”

Timp de două zile, pe 15 şi 16 iulie, sălile de sport de la Colegiul „Mihai Băcescu” şi Colegiul „Vasile Lovinescu” vor găzdui unul din cele mai mari turnee de tenis de masă ca număr de participanţi, peste 250, inclus în Circuitul AMATUR. Pe terenul cu zgură de la Baza de Agrement „Nada Florilor” va fi organizat sâmbătă, 15 iulie, un turneu de tenis de câmp pentru copii, „Cupa Municipiului Fălticeni”, ajuns la ediţia a X-a. A doua zi, în aceeaşi locaţie se va desfăşura Turneul de tenis de câmp Old Boys, „Cupa Municipiului Fălticeni”, ediţia VIII-a.

„Zilele Municipiului Fălticeni” au incluse în program și Cupa „Mămicilor” la tenis de câmp, pe 17 şi 18 iulie.

Sâmbătă, 15 iulie

Fălticeni: ora 9.00 – Tenis de masă / Circuitul Amatur A+; ora 9.00 – Tenis de câmp / Cupa Municipiului Fălticeni

Duminică, 16 iulie

Fălticeni: ora 9.00 – Tenis de câmp / Meciul seniorilor; ora 9.00 – Tenis de masă / Circuitul Amatur A+

Luni, 17 iulie



Fălticeni, ora 16.00 – Cupa Mămicilor la tenis de câmp

Marți, 18 iulie

Fălticeni: ora 16.00 – Cupa Mămicilor la tenis de câmp, ora 18:00-23:00: Recitaluri: Soliști de muzică populară din zona Fălticeni, Concerte: Diana Matei și Taraful Cleante, Petre Ștefan, Proconsul

Miercuri, 19 iulie

Fălticeni: ora 17:00 – Premierea elevilor și profesorilor care au obținut premii la olimpiadele școlare și elevilor care au obținut medii peste 9.00 la evaluarea națională și bacalaureat; ora 18:00: Procesiunea cu Sfintele moaşte ale Sfinţilor Epictet şi Astion, ocrotitori ai municipiului Fălticeni; Urmează în program recitaluri - Soliști de muzică pop și dance, formații și grupuri folclorice din Fălticeni, Concert: Yanis Pavel și Antonia.