Cu mulțumiri

Primăria comunei Mitocu Dragomirnei a primit recent suma de 300.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Suceava. Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, spune că acești bani sunt o adevărată gură de oxigen și vor permite accesarea unor noi proiecte cu fonduri europene.

”Ca și în ceilalți ani, Consiliul Județean Suceava a fost alături de Primăria Mitocu Dragomirnei, motiv pentru care dorim să le mulțumim pentru că ne ajută la demararea procedurilor pentru proiectele europene pe care dorim să le implementăm la noi în comună. La creionarea bugetului pentru acest an, noi am prins o sumă de bani, dar nu am știut că pe parcursul anului se vor deschide noi priorități pentru accesarea de fonduri. Or, după cum bine se știe, la fiecare proiect e nevoie de consultanță, de studii, iar mai nou e nevoie și de certificate energetice pentru fiecare clădire nouă sau care este reabilitată. Am primit suma de 300.000 de lei, motiv pentru mulțumim domnului președinte Gheorghe Flutur, în primul rând, dar și tuturor consilierilor județeni care au votat pentru acordarea acestor bani. Vor fi direcționați pentru proiectele cu finanțare europeană, dar și pentru proiectul care vizează stații de încărcare electrice pentru proiectul zonei urbane funcționale în care suntem parteneri cu alte localități, dar și municipiul Suceava”, a arătat primarul Radu Reziuc.

Potrivit primarului din Mitocu Dragomirnei, în momentul de față se lucrează pentru depunerea unui proiect prin PNRR pentru o școală gimnazială verde, independentă din punct de vedere energetic, cu panouri solare și cu pompă de căldură pentru încălzire. Un alt proiect vizează modernizarea bibliotecii comunale, proiect unde există un parteneriat cu mai multe localități din județ și din țară. Prin Programul Operațional Regional se va depune un proiect, tot cu fonduri europene, pentru o zonă de agrement și pentru parcul din localitate. Un alt proiect vizează montarea de panouri fotovoltaice pe o suprafață de două hectare pe dealul Mitocașului, la granița cu Adâncata, pentru ca toate clădirile publice și iluminatul public să poată avea energie electrică. Iar pe partea socială sunt semne că se vor deschide noi linii de finanțare, aici fiind vizate centre de zi pentru copii și bătrâni, dar și pentru persoane abandonate.