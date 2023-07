Nu se mai terminădezbaterile pe la televiziunile de sport după votul dat în Adunarea Generală a FRF, la iniţiativa lui Gigi Becali, de a se renunţa la obligativitatea utilizării celor doi jucători sub 21 de ani în fiecare etapă de campionat, regulă introdusă în urmă cu puţini ani. După ce nu ştiu câţi dintre cei direct interesaţi s-au arătat interesaţi de idee, declarând că îl vor susţine pe Becali, votul în sine a avut caracteristicapur românească a trădării, a inerţiei, a laşităţii. Astfel, din cei 16 reprezentanţi ai echipelor din Superliga, 7 au votat pentru, 7 contra, iar 2 s-au abţinut. Aşa căregulase păstrează, Becali mârâie şi îi face "sclavi" pe cei ce îşi cer singuri asuprirea, în timp ce bravii noştri fotbalişti sub 21 de ani, din cauza cărora s-a creat tot balamucul ăsta, se fac încă o dată de rahat, nejucând niciun pic de fotbal în cele 3 meciuri la nivel de reprezentativă din turneul final european. Şi fiindcă de imaginaţie nu ducem lipsă, deja se vehiculează nişte sume de domeniul demenței pe care cică nişte cluburi importante le-ar plăti pentru unii dintre împiedicaţii Under 21. În afară de portarul Tîrnovanu,care chiar a făcut minuni, salvându-ne de fiecare dată de scoruri-fluviu, ceilalţi sunt nişte neica Nimeni cu acte, cu nimic mai breji decât gunoaiele pe care le importăm aproape de pomană de prin Portugalia şi din ţări africane. Printre chestiile discutate a fost şi cea a eventualei resuscitări a campionatului de tineret-rezerve, cape vremuri. Nu văd la ce ne-ar ajuta să avem 16 echipe Under 21 de trântori împiedicaţi, dacă noi nu putem aduna nici măcar de-o echipă plus rezerve, cu care să nu ne facem de rahat în lume.