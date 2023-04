Umanitar

40 de familii necăjite din Mușenița au primit alimente pentru masa de Paște din partea voluntarilor Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS). Chiar în Joia Mare, însoțiți de pr. Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul tinerilor ATOS, voluntarii suceveni au bătut la casele oamenilor nevoiași din satele Climăuți, Baineț, Vicșani, Băncești și Vășcăuți, comuna Mușenița, localități aflate la frontiera României cu Ucraina, pentru a le oferi daruri, alimente, pentru a le face o bucurie bătrânilor și copiilor înainte de Sărbătoarea Învierea Domnului.

„Este al patrulea an în care voluntarii ATOS ajung în comuna Mușenița, pentru a le împărți celor nevoiași bunătăți pentru masa de Paște. Ne-am bucurat că am găsit copiii din aceste familii nevoiașe sănătoși, am aflat că merg la școală, că în ciuda dificultăților financiare nu au abandonat școala. Chiar dacă erau familii numeroase, copiii erau spălați, îmbrăcați curat, curțile erau îngrijite. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate și vremea bună, mulțumim că am putut ajunge și în acest an la familiile din Mușenița, greu încercate de soartă. Bătrânilor care nu se puteau deplasa până la poartă, tinerii noștri le-au dus pachetele cu alimente până în casă, oferindu-le și un zâmbet, o încurajare. Familiile necăjite cu mulți copii, bătrânii și oamenii bolnavi ne-au primit cu mare bucurie, iar tinerii noștri au avut lacrimi în ochi. Bunul Dumnezeu să răsplătească jertfa fiecăruia”, ne-a spus pr. Justinian-Remus A. Cojocar. El i-a mulțumit în mod deosebit Mariei Cernovschi, din Mușenița, și oamenilor ei de bine care „au dăruit cu multă dragoste și care s-au implicat în acest proiect umanitar”. Mulțumiri se îndreaptă și spre Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei”, care a sprijinit financiar o parte din darurile care au ajuns la nevoiași.