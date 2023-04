Marţi, 18 Aprilie 2023 (10:35:38)

Un câine fără stăpân care trăia în parcarea din apropierea unei pensiuni din Codrii Pașcanilor, în județul Iași, rănit prin împușcare, a fost găsit și salvat de un taximetrist sucevean și acum are nevoie de o familie care să aibă mai departe grijă de el. Taximetristul Mihai Daniel Varasciuc a povestit că în Săptămâna Mare a avut o cursă la aeroportul din Iași și a oprit, ca de obicei, în apropierea unei pensiuni de la Codrii Pașcanilor, pentru a hrăni un câine care trăia în parcare.

„Am avut un șoc când am văzut că Lăbuș, un cățel care odinioară venea singur la mașină și îi dădeam de mâncare, era pur și simplu leșinat de foame și cu piciorul rupt complet, cu plagă deschisă. Mi s-a rupt inima la vederea acestor imagini cutremurătoare. În pădurea din Codrii Pașcanilor nu a trecut un an de când am văzut vreo patru căței împușcați mortal. Cu siguranță Lăbuș ar fi avut aceeași soartă, doar că nu l-au nimerit. Deci mai are zile de la Dumnezeu”, a spus Mihai. A plecat din parcare spre Iași cu gândul la câinele rănit și la cum ar putea să-l ajute, când s-a întâmplat ceea ce el crede că a fost o minune. Cu circa 50 de km înainte de a ajunge la Iași, persoana pe care trebuia să o preia de la aeroport l-a sunat și i-a spus că zborul a fost anulat, prin urmare nu mai avea pasager până la Suceava. „M-am întors imediat, am luat cățelul și l-am adus la Suceava pentru operație. Recunosc că a fost un chin și pentru mine și pentru el, să-l țin închis în mașină 70 de km, dar ne-a ajutat speranța că va fi bine”, a relatat Mihai. Ajuns în Suceava, l-a contactat pe medicul veterinar Gabriel Gașpar, care în urma consultației a decis că piciorul rupt în urma împușcării trebuie amputat pentru ca Lăbuș să trăiască. După operație cățelul a rămas internat la cabinet până în sâmbătă, când Mihai a trebuit să-i găsească un adăpost deoarece la el acasă nu-l poate ține. Deocamdată, Lăbuș este găzduit de un prieten de-al lui Mihai, dar numai temporar, până la finalizarea tratamentului post-operator, pentru că și prietenul a adoptat deja doi câini și trei pisici găsite pe stradă.

„Mulțumesc din suflet întregii echipe de la cabinetul doctorului Gabriel Gașpar pentru salvarea vieții lui Lăbuș. Acum îi caut un stăpân care își dorește cu cățel cuminte, sufletist și curajos și trăiesc cu credința și convingerea că se va găsi o persoană cu suflet mare, care îl va adopta”, a mai spus Mihai.

Cine dispune de o curte și poate face acest gest umanitar îl poate contacta pe Mihai Varasciuc la numărul de telefon 0745.409.840.