Nereguli

O firmă din Cârlibaba a primit patru amenzi în valoare totală de 11.000 de lei, iar în plus s-a dispus confiscarea valorică a cantităţii totale de 40,19 mc lemn rotund molid în valoare de 7.475 de lei. Neregulile au fost descoperite de polițiștii Serviciului de Ordine Publică - Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol cu ocazia unui control efectuat în cursul zilei de 30 martie. După verificările efectuate în parchetul de exploatare și din analiza datelor înregistrate în aplicația informatică pe linie de silvicultură SUMAL 2.0., s-a stabilit faptul că pe 7 februarie, SC Filmador SRL a expediat cantitatea totală de 40,19 mc lemn rotund molid fără proveniență legală, din platforma primară aferentă partizii de exploatare a masei lemnoase verificate. În plus, firma nu a respectat tehnologiile de exploatare a masei lemnoase, prevăzute de legislația silvică in vigoare.