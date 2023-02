Conceptul FRYDAY deschide la TG MURES seria inaugurarilor din 2023

Conceptul creat de antreprenorul sucevean Lucian Florea anunta o noua deschidere in Shopping City Targu Mures, inaugurand practic restaurantul nr 6 din lant dupa o semnare cu NEPI Rockcastle pentru 2 locatii in 2023 si cu care anunta negocieri pentru cel putin alte 6 locatii in urmatorii 2 ani.

Albina Restaurante, compania care opereaza brandul FRYDAY anunta o cifra de afaceri previzionata de peste 5 milioane de euro pentru 2023 cu cel putin 4 inaugurari de restaurante dintre care un Drive Thru intr-un oras din nordul tarii.

Bugetarea acestor investitii depasesc 1.5 milioane de euro si ar plasa conceptul FRYDAY in pozitia de mare jucator al industriei qsr pe zona de burgers and fries, avand in vedere cea mai mare distanta teritoriala intre punctele sale de lucru pe axa Suceava - Timisoara - Bucuresti - Iasi.

Planul de expansiune al conceptului este destul de indraznet avand in vedere perioada inflationista in care activeaza si concurenta acerba care se anunta venind dinspre capitala din partea marilor concepte de fast food americane precum Popeyes si Burger King ce penetreaza piata tot mai agresiv si care de asemeni au in plan o scalare accelerata.

Putem spune ca dupa cele doua concepte renumite create de antreprenori locali, precum Spartan si Mesopotamia, FRYDAY poate fi supra numit in scurt timp un al treilea unicorn care isi face loc intr-o industrie de peste 1 milliard de euro si care este in crestere continua.

Contactat, fondatorul companiei, Lucian Florea, reconfirma faptul ca finantarile sunt din sursa proprie si creditari bancare rambursabile, mentionand ca a refuzat de curand o propunere concreta si considerabila din 6 zero-uri din partea unui fond de investitii interesat sa investeasca in scalarea accelerata a conceptului sau, motivand decizia prin faptul ca nu este momentul acceptarii in cadrul companiei a unui actionariat strain, iar daca la un moment dat se va dori astfel de finantari ele se vor face intr-un punct in care oferta sa fie una cu adevarat sonora.

Restaurantul din Tg Mures va avea 55 de locuri intr-o zona de siting proprie, iar investitia totala se ridica la aproape 400.000 de euro.

Inaugurarea va avea loc in data de 2 Martie si va fi celebrata printr-un meet and greet unde celebrul vlogger roman Dorian Popa va fi prezent.