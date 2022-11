Biserica „Sfinţii Mucenici Mercurie şi Ecaterina”, monument istoric din satul Rădăşeni, una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din Moldova şi chiar din ţară, se pregăteşte de hram şi de o slujbă arhierească.

Sărbătoarea va începe din seara zilei de joi, 24 noiembrie, ora 17,00 cu Slujba Privegherii (Vecernia unită cu Litia și Utreni). Vineri, 25 noiembrie, de la ora 7.30, se va citi Acatistul Sfinţilor Mucenici. Începând cu ora 9,00, Sfânta Liturghie va fi săvârşită de Preasfinţitul părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La sfârşitul slujbei se va oficia şi parastasul pentru ctitorii bisericii, urmat de obişnuita agapă frăţească.

„Cu ocazia sărbătorii hramului de Sfinţii Mari Mucenici Mercurie şi Ecaterina, şi binecuvântarea şi purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ne vom bucura de slujirea în mijlocul nostru a Preasfinţitul părinte Damaschin Dorneanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Hramul de toamnă al Bisericii «Sfinţii Mucenici Mercurie şi Ecaterina» este sărbătoarea întregii comunităţi, ziua întâlnirii tuturor celor credincioşi la sfânta biserică, aşa cum onomastica este «hramul» fiecărui creştin, iar cei dragi vin să-l felicite şi să sărbătorească împreună cu el. Pentru parohia noastră, data de 25 noiembrie este ziua bisericii, iar întreaga comunitate este chemată să o cinstească şi să o sărbătorească prin participarea la slujba de hram.

Vă aşteptăm cu dragoste frăţească să ne bucurăm de comuniunea şi prăznuirea sfinţilor care de peste patru veacuri ocrotesc sfânta noastră biserică!”, este invitaţia făcută de părintele paroh Constantin-Georgian Rotar.

400 de ani de la ctitoria voievodului Ştefan Tomşa de la Rădăşeni

Biserica „Sf. Mc. Mercurie şi Ecaterina” de la Rădăşeni este una dintre foarte puţinele biserici din ţară care îl au drept ocrotitor pe Sf. M. Mc. Mercurie, ale cărui cinstite moaşte le păstrează spre veşnică închinare, ca danie oferită de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, părticele din sfintele moaşte ale Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena, Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina şi o mică părticică din Sfânta Cruce a Răstignirii Mântuitorului.

În anul 1990, preotul Constantin Rotar a fost numit paroh la Parohia „Sfântul Mercurie şi Ecaterina”. Acesta a avut de îndeplinit o misiune foarte grea, o lucrare foarte mare de restaurare, care au durat aproape 20 de ani, ctitoria voievodului Ştefan Tomşa de la Rădăşeni fiind resfinţită pe 7 octombrie 2012, de arhipăstorul locului, ÎPS Pimen.

Biserica a fost construită de Ştefan Tomşa, între anii 1611 şi 1622, pe locul unui altar mai vechi, fiind făcută din bârne de brad, obţinute din copacii tăiaţi chiar în acel loc. Biserica are dimensiuni relativ reduse, fără turlă, fiind acoperită cu draniţă. Soclul este de piatră, pereţii din bârne de lemn căptuşite, pardoseala din lespezi de piatră. Laturile de vest şi de est se încheie în formă poligonală, altarul are lăţimea mai mică decât restul bisericii, formând între retragerile pereţilor şi iconostas cele două nişe, proscomidia şi diaconiconul. Pe latura de sud are un pridvor adăugat ulterior, între 1877 şi 1909.

PS Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştiului, originar din Rădăşeni, consideră acest locaş de cult ca fiind „una dintre cele mai frumoase şi cel mai bine restaurate dintre bisericile din lemn ale Moldovei şi chiar ale ţării”.

Despre acest hram au scris mai mulţi scriitori, printre care Nicolae Beldiceanu, Ion Creangă, Vasile Lovinescu, Ion Dragoslav, Mihail Sadoveanu.