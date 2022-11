Duminică, 20 Noiembrie 2022 (16:05:41)

Venirea primelor ninsori înseamnă pentru șoferi și o serie de obligații suplimentare. Cea mai importantă este aceea că trebuie să aibă autoturismele dotate cu anvelope de iarnă. Amenda pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna este de la 9 la 20 puncte amenda, respectiv între 1.305 de lei și 2.900 de lei. În plus, șoferii vor rămâne și fără certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Legislația din România nu prevede o dată la care este obligatoriu ca autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă, dar acest tip de pneu este obligatoriu atunci când se pătrunde pe un drum public acoperit cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de perioada din an.

”Anvelopele de iarnă pot fi recunoscute, în general, după marcajul M+S, care se mai prezintă și sub formele M&S / M.S. Înainte de a monta anvelopele, se recomandă să verificăm anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură. La pneurile concepute special pentru circulația în sezonul rece, indicatorul de uzură este poziționat astfel încât să marcheze o adâncime a profilului de aproximativ 4 milimetri. În cazul unui control in trafic, dacă se constată că indicatorul de uzură este expus, legislația din Romania încadrează această situație in categoria "deficiență majoră" și sunt prevăzute sancțiuni pentru conducătorul auto. Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare”, se arată într-un comunicat al Poliției Suceava.

Pe această cale, polițiștii recomandă respectarea tuturor regulilor de circulație, inclusiv cele de viteză, iar dacă pleacă la drum pe timp de iarnă să se informeze despre starea drumurilor.

Informații actualizate despre situația traficului se găsesc pe site-ul oficial al Poliției Române, la secțiunea Infotrafic: https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic.