Sentință judecători

Judecătorii de la Vatra Dornei au dat o pedeapsă care ar trebui să se repete mai des în cazul celor care se urcă la volan fără a ține cont de nimic și pun în pericol siguranța publică.

În ședința de vineri, 11 noiembrie, a Judecătoriei Vatra Dornei, Petru Rusu, recidivist în infracțiuni rutiere, aflat în arest preventiv de la finele lunii septembrie a acestui an, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, plus 2 ani pentru o altă faptă similară, pedeapsa rezultantă fiind de 3 ani și 8 luni de închisoare, în regim de detenție.

Pentru a vă face o imagine privind gradul de pericol public, în unul dintre cazurile în care a fost prins beat la volan, pe strada Colăcelu din Vatra Dornei, inculpatul avea concentrația de 1,42 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, undeva spre alcoolemia de 3 la mie în sânge.

Pedeapsa de 3 ani și 8 luni de închisoare nu poate fi catalogată nici mică, nici mare, însă apreciem că este una cu titlu de exemplu, care are rolul de a descuraja astfel de acte de inconștiență repetate în trafic.

De remarcat și că dosarul a fost judecat de magistrații dorneni în cinci termene, în doar o lună și jumătate.

Sentința Judecătoriei Vatra Dornei nu este definitivă și poate fi atacată de inculpat la instanța superioară.