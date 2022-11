Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni își onorează statutul de „Școală Europeană”, titulatură primită în anul 2019 din partea Ministerului Educației și Cercetării, ca urmare a implementării și derulării cu succes a mai multor proiecte educaționale cu finanțare europeană (Comenius, Erasmus, Euroscola).

În perioada 24 octombrie – 4 noiembrie 2022, un grup de 16 elevi din clasa a X-a, specializarea Matematică-Informatică, s-au aflat la Dresden, în Germania, în calitate de beneficiari ai unui stagiu practic de formare în domeniul webdesign-ului și al comerțului electronic în cadrul acreditării Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 - Mobilități de formare profesională. Stagiul a fost efectuat la centrul de formare WBS Training AG, și face parte din programul Erasmus+, 2021-2027. Cei 16 elevi au fost însoţiţi în acest stagiu de profesorii Florin Ilincăi și Ioan Caulea.

Așa cum am aflat de la profesorul Ioan Caulea, responsabil al Comisiei de Proiecte Europene a Colegiului „Nicu Gane”, scopul acestui proiect este asigurarea calității în formarea profesională initială și continuă, printr-un stagiu de pregătire a elevilor de la specializarea Matematică-Informatică, într-o companie cu experientă în web-design și antreprenoriat, în scopul dobândirii de competențe profesionale corespunzătoare noilor cerințe de pe piața europeană a muncii. Pe lângă activitățile practice, elevii au oportunitatea de a comunica într-o limbă străină de circulație internațională, să cunoască și altă cultură, să interacționeze cu cetățeni de altă naționalitate, realizând astfel că a fi cetățean european înseamnă a fi tolerant, a fi implicat în rezolvarea problemelor din societate și a avea abilități de gândire critică.

Mobilități profesionale până în 2027

„Liceul <Nicu Gane> a primit acreditare pentru derularea de mobilități profesionale până în 2027. În acest context, în fiecare an școlar (în 2 fluxuri pe an), 32 de elevi vor beneficia de formări profesionale în domeniul IT. Acesta este un prim flux al perioadei de acreditare, urmând ca în iunie 2023 alți 16 elevi de clasa a X-a, de la aceeași specializare, să beneficieze de acest tip de formare profesională, asigurată prin finanțare europeană, în cadrul programului Erasmus+.

Perioada de stagiu în care au fost implicați cei 16 elevi a fost un mix de util cu plăcut. La sediul WBS, tutorele de practică Roozbeh Irandoost a dat dovadă de o reală măiestrie în coordonarea activităților practice, reușind să contribuie la formarea acelor competențe pentru elevi.

Dar pentru că obiectivele proiectului presupun și formarea unor competențe de comunicare, inter-relaționare sau de lărgire a orizontului socio-cultural, sub atenta folosire a <baghetei magice> de către profesorii însoțitori Florin Ilincăi și Ioan Caulea, timpul liber s-a materializat în vizitarea unor obiective turistice de notorietate. E greu de stabilit care este cel mai atractiv loc pe care elevii <ganiști>l-au <exploatat> spiritual”, a precizat profesorul Ioan Caulea.

Răspuns la provocările lumii contemporane

Pe lângă vizitarea principalelor obiective turistice din Dresda sau „Florența de pe Elba”, cum este cunoscut acest oraș, elevii din urbea de pe Șomuz au fost și la Berlin, unde au putut vizita celebrul turn al televiziunii din Alexanderplatz cu o înălțime de peste 360 de metri, dar și faimosul ceas din aceeași piață, după modelul căruia a fost construit în anii '80 ceasul din centrul Fălticeniului. Din programul vizitei nu au lipsit Universitatea Humboldt, Checkpoint Charlie (punctul de trecere dintre Germania de Est și cea de Vest în anii de tristă amintire ai perioadei de supremație sovietică asupra Europei de Est), Berliner Dom (catedrală în stil baroc construită între 1894 și 1905), Zidul Berlinului, (care a despărțit orașul în două părți, estică și vestică, simbolul Razboiului Rece), Memorialul Holocaustului, Poarta Brandenburg, impunătorul sediu al Parlamentului German(Reichstag).

„Dimensiunea europeană a educațieieste reflectarea unei realități care exercită presiuni, determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii contemporane. Antrenarea elevilor școlii noastre în activități de anvergură internațională a dus și va duce la înțelegerea existenței și valorizarea multiculturalismului, oferindu-le șanse de afirmare la nivel european. Creșterea prestigiului școlii vine și ca o consecință a acestor parteneriate internaționale, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, cât și european, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile cu organismele instituționale și cu autoritățile publice locale, pe de altă parte, atrăgând atenția comunității locale asupra unor rezultate deosebite obținute de elevii noștri îndrumați de un corp didactic profesionist și responsabil”, ne-a spus Prof. Ioan Caulea.