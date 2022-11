11-13 noiembrie

Sucevenii și nu numai sunt invitați, în perioada 11-13 noiembrie 2022, la Cinema Modern, unde se va desfășura Festivalul „Les Films de Cannes à Suceava”, ediția a V-a. O nouă selecție de filme premiate internațional îi va surprinde plăcut pe cinefili, care vor putea să vadă, în premieră, la Suceava, „Triangle of Sadness”, o capodoperă premiată cu Palme d'Or în 2022.

De la an la an, festivalul a devenit mai ambițios, mai aventuros, pentru că nimic nu e mai puternic decât imaginea în mișcare, spun organizatorii. „Am devenit interesat de regia de film pentru că imaginea e foarte, foarte puternică atunci când vine vorba de schimbarea comportamentului uman”, spunea și regizorul suedez Ruben Östlund, laureat cu Palme d'Or în 2022 pentru „Triangle of Sadness”.

Evenimentul de la Suceava se va desfășura în prezența criticului de film Irina-Margareta Nistor și a actorilor Șerban Lazarovici și Judith State.

Cei doi joacă rolurile personajelor principale în „Metronom” și „R.M.N.”, cele două filme românești din Competiția de la Cannes de anul acesta și care vor rula și în fața publicului sucevean, în perioada 11-13 noiembrie 2022.

Organizatori locali ai evenimentului sunt: Asociația Creativ AS, în asociere cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava.

Parteneri media locali: Radio AS Suceava, Crai Nou, Monitorul de Suceava, Intermedia, Bucovina TV, Radio Top 91.

Programul Festivalului „Les Films de Cannes a Suceava” 2022, ediția a V-a:

Vineri, 11 noiembrie 2022

Ora: 16:00 – „Close”

Ora: 18:30 – „Tori et Lokita”

Sâmbătă, 12 noiembrie 2022

Ora: 14:30 – „Flee”

Ora: 16:30 – „Holy Spider”

Ora: 19:00 – „Metronom” + Q&A cu Șerban Lazarovici

Duminică, 13 noiembrie 2022

Ora: 14:00 – „Un Beau Matin”

Ora: 16:30 – „Triangle of Sadness”

Ora: 19:30 – „R.M.N.” + Q&A cu Judith State

Pe website-ul www.filmedefestival.ro aflați mai multe despre filmele anunțate, programul festivalului și înformații despre bilete.