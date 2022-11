Duminică, 6 Noiembrie 2022 (08:14:27)

Cazul „Sorin Vezeteu”, polițistul ucis cu lovituri de cuțit pe peronul gării din Burdujeni, se putea repeta fără îndoială și acum câteva zile, când, la Bosanci, un individ extrem de violent, fost militar, a atacat cu cuțitul în stradă un polițist și pe bunicul său. Bătrânul de 87 de ani a fost înjunghiat în gât și ucis, în timp ce polițistul a fost tăiat pe față. O imagine publicată de polițistul sindicalist Bogdan Bănică, în care apare colegul său lovit cu cuțitul pe 27 octombrie la Bosanci, arată ferocitatea atacului. Criminalul a vrut să-l ucidă și pe polițist. Doar șansa a făcut ca lovitura să fie la nivelul feței și nu câțiva centimetri mai jos, la gât.

Polițistul Bogdan Bănică, președintele executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din România DECUS, a ținut să atragă atenția prin această fotografie cu privire la riscul muncii de polițist dar și să tragă un semnal de alarmă privind lipsa de personal. Sindicalistul acuză că la Suceava sunt încă polițiști care merg singuri la evenimente, la scandaluri sesizate la 112. De altfel, și în cazul de la Bosanci unul dintre polițiști ar fi așteptat un coleg să vină de la Suceava înainte de a interveni la eveniment.

• ”Așa arată obrazul unui polițist care până la sfârșitul vieții, când se va privi în oglindă își va aminti că a trecut pe lângă moarte”

”În urmă cu o săptămână, în comuna suceveană Bosanci, un fost militar înarmat cu două cuțite, atacă polițiștii sosiți la fața locului și își ucide bunicul, totul petrecându-se fulgerător, în câteva secunde. Colegii mei fac uz de armamentul din dotare, iar criminalul este imobilizat. Nu vreau să analizez elementele de detaliu ale evenimentului, acestea făcând parte din ancheta procurorului criminalist care instrumentează cauza. Ce vreau să aduc în atenție este un obraz. Așa arată obrazul tânărului polițist care a fost victima infracțiunii de ultraj, atacatorul tăindu-l cu un cuțit înainte de a-și duce la bun sfârșit planul, acela de a-și ucide bunicul. Așa arată obrazul unui polițist care până la sfârșitul vieții, când se va privi în oglindă își va aminti că a trecut pe lângă moarte, punându-se în slujba cetățeanului. Dacă nemernicul lovea cu câțiva centimetri mai jos, i-ar fi secționat vena jugulară sau artera carotidă, ceea ce ar fi dus la decesul lui Alex în câteva minute. Și am fi elogiat un erou. Încă unul”, a arătat Bogdan Bănică

• ”Obrazul lui Alex este tăiat, al tău este pătat. Pe viață”

”Ce s-ar fi întâmplat și dacă Alex ar fi fost trimis să intervină singur, așa cum se practică din ce în ce mai des la IPJ Suceava, patrula nefiind compusă din minim doi polițiști? Vă spun eu, i-am fi scris numele pe o plachetă rece, avansat post-mortem în grad de ofițer. L-am fi așezat în locul de veșnicie, alături de eroul Sorin Vezeteu. Eu nu mai vreau eroi post-mortem, domnule pseudoministru. Țara asta nu are nevoie de eroi. Țara are nevoie de polițiști dedicați, motivați să își îndeplinească atribuțiile de serviciu, și fac aici trimitere la cei ce nu înțeleg de ce polițiștii beneficiază de pensii de serviciu, în condiții de pensionare diferite de cele ale unui patiser. Este datoria dumitale să te trezești, domnule ministru Bode, și să explici societății civile ce șanse are un filatelist să i se înfingă un cuțit în jugulară, comparativ cu un polițist. Chiar nu ai de gând să te trezești din letargie și să faci ceva, cât de puțin, pentru breasla pe care ai fost numit să o păstorești? Din fericire, pentru a-ți satisface nevoia patologică de popularitate excesivă și nematerializată în practic...nimic, nu poți plagia și acest obraz, domnule Bode. Obrazul lui Alex este tăiat, al tău este pătat. Pe viață”, și-a continuat mesajul Bogdan Bănică.

• Un caz dramatic și o intervenție nefericită a polițiștilor

Scene incredibile și de o gravitate extremă s-au petrecut pe 27 octombrie, la Bosanci, în timp ce un echipaj de poliție venise pentru a aplana un conflict, mai concret pentru a sta de vorbă cu un bătrân în vârstă de 87 de ani care se temea pentru viața lui din cauza nepotului cu care stătea în aceeași gospodărie. În timp ce octogenarul, Neculai Timoficiuc, se afla pe stradă, în fața Circumscripției Sanitar-Veterinare Bosanci, și stătea de vorbă cu polițiștii, nepotul său, Ciprian Gorban, în vârstă de 36 de ani, a ieșit din curtea aflată la câteva zeci de metri distanță cu două cuțite asupra lui. Individul s-a năpustit întâi spre un polițist, care a parat lovitura de cuțit, însă a fost tăiat în zona feței. Apoi, bărbatul de 36 de ani i-a înfipt cuțitele în spate bătrânului. Polițiștii au tras asupra agresorului, în picioare, apoi l-au imobilizat. Crima însă se petrecuse deja. Drama polițistului tăiat pe față este majoră dar din păcate cazul rămâne unul în care intervenția echipajului a fost deficitară, de la întârzierea cu care s-a ajuns și până la faptul că un om a fost ucis de față cu poliția.

Cei doi polițiști care au intervenit la caz au 24, respectiv 26 de ani.