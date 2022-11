Sfârşitul etapei grupelor în cupele europene ne-a pus în faţa unor rezultate opuse, dacă avem în vedere doar punctele reuşite şi calificarea sau ratarea acesteia. Dacă însă avem în vedere şi spectacolul sportiv, în fond esenţa oricărui sport, fiindcă pentru spectacol şi pentru spectatori s-au "inventat" toate sporturile de pe lume, atunci nu e greu de constatat că la acest capitol, deşi cu abordări diferite, ambele echipe sunt la cota 0 (zero). Aşadar, ele nu au nicio legătură cu spectacolul, dovadă şi desconsiderarea totală a spectatorilor: FCSB a trimis la nu ştiu câte meciuri altceva decât fotbalişti, cu intenţia declarată de a-i menaja pe cei mai breji dintre împiedicaţi pentru meciurile cică mult mai importante (!?!) din campionat. Cum adică "mai importante"? Păi atunci de ce mai trage să intre în cupele europene? Numai pentru a declară meciurile de acolo "mai puţin importante" decât pe cele din campionat? Pe bune: nu vi se pare un grav deranj mintal la alde Gigi şi tembelii din jurul lui, precum Meme şi viermii porecliţi antrenori, care n-au puterea (şi nici interesul, din moment ce Gigi îi angajează şi îi plăteşte doar ca să-i spună "Am înţeles, să trăiţi!") de a-l opri din nebunia asta? Pe lângă astea, lotul este absolut ridicol, cu tot soiul de flăcăi fără pic de talent ori implicare, ba încă şi vopsiţi de să te aştepţi la mari vitejii, iar ăştia nu pot pasă decât la 4 metri, nu pot dribla nici fanionul de la colţ, iar şuturile ori n-ajung la poartă, ori trec peste tribună. Cumva ei ar juca "la spectacol", pe care însă n-are cine să-l susţină. Dincolo, echipa clovnului Petrescu e setată pe antijoc, deci antispectacol, conform cu mintea farsorului pentru care tot ce e peste 0-0 sau 1-0 îi depăşeşte puterea de înţelegere. Ăştia cică joacă "la rezultat", morţii mamei ei de eficienţăcu 0-0! Aşadar, discuţia nici nu are rost: indiferent că joacă la rezultat sau la spectacol, echipele noastre joacă de fapt la antifotbal. Huoooo!