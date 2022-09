Zece copii și tineri necăjiți au primit „Burse-DAR” din partea „Hope and Homes for Children Romania”

Protecția Copilului Suceava

„Hope and Homes for Children” a lansat proiectul-pilot „Bursele-DAR”, un program care își propune ca în fiecare an să susțină performanța și excelența acolo unde lipsurile și vulnerabilitatea riscă să fure unor copii cu adevărat extraordinari dreptul de a străluci.

Tinerii bursieri au vârste cuprinse între 11 și 22 de ani și locuiesc în Suceava (patru elevi bursieri care provin din sistemul de protecție), Maramureș, Iași, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Ialomița și București. Bursele au fost acordate în urma unei selecții ce a constat în evaluarea performanțelor, un eseu de prezentare și un interviu online.

În total au fost peste 60 de aplicații, dintre care au fost selectați 10 bursieri, patru dintre ei fiind din Suceava. Din juriu au făcut parte: Diana Vasile (președinte - Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei), Dorin Boabeș, trainer, MindArchitect, jurnaliștii Mihai Morar și Florin Negruțiu, violonistul Alexandru Tomescu și reprezentanți ai Fundației „Hope and Homes for Children”.

„Bursele-DAR sunt un Dar pentru copiii cu Har, ne place nouă să spunem - copii și tineri care au puterea să se ridice, să își construiască singuri reziliența, să știe ce vor și ce pot și să vrea mai mult - în ciuda atât de multor lipsuri materiale și traume emoționale. Intervențiile noastre în prevenirea separării copilului de familie și prevenirea abandonului școlar sunt numeroase, de aproape 25 de ani de când Hope and Homes for Children are impact în România, și deseori ne-am dorit să putem face și mai mult pentru acei copii atât de puternici, de motivați și de talentați - cărora sărăcia chiar nu trebuie să le frângă aripile. Ei trebuie să reușească, iar noi, ceilalți, trebuie să fim lângă ei, să îi ajutăm”, a declarat Robert Ion, director de Fundraising și Comunicare - „Hope and Homes for Children România”.

Recunoștință

2.000 de euro estevaloarea fiecărei burse (din cele 10 burse de excelență) oferite anul școlar acesta, cu susținerea JYSK România și Alliance Healthcare, pentru cei mai vulnerabili copii și pentru rezultatele lor extraordinare la școală, în sport sau în arte, resurse pe care tinerii bursieri să le folosească, îndrumați de asistenții sociali ai Fundației „Hope and Homes for Children”, pentru a-și susține performanța și pentru a nu-și abandona visul.

„Și pentru că am vrut să îi și cunoaștem pe tinerii noștri de 10, mai mult decât o aplicație sau un interviu online și dincolo de notele lor de 10, de performanțele sportive sau în arte, în luna august i-am invitat într-o tabără de câteva zile, în București, când ei au putut ca într-un cadru relaxat să se cunoască, să se bucure de excelenţa lor și să petreacă timp de calitate, alături”, au transmis reprezentanții „Hope and Homes for Children”.

Directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, Georgeta Nadia Crețuleac, a declarat: „Suntem profund recunoscători acestor oameni minunați și considerăm că există îngeri păzitori pentru copiii din sistemul de protecție și din mediile defavorizare, iar acest lucru înseamnă empatie și umanitate, implicare și responsabilitate, sprijin și unitate, lucruri esențiale pentru viitorul acestei țări. Hope and Homes for Children Romania este o fundație cu care colaborăm de mulți ani și cu care avem o relație de suflet, este formată din astfel de oameni plini de iubire și de har, care reușesc să schimbe destine și să construiască, la propriu, o lume mai bună”.

Șefa DGASPC Suceava a completat că această fundație, „care ne-a sprijinit în fiecare etapă de dezinstituționalizare și de modernizare a sistemului de protecție, care s-a implicat în foarte multe cazuri de prevenire a instituționalizării și despărțirii copiilor de familiile naturale, precum și în susținerea tinerilor care au părăsit sistemul de protecție, ne-a făcut deosebita bucurie ca pe lângă premierea a 10 copii și tineri din cadrul Campaniei Susținem Performanța 2022, să ofere burse de merit (Bursele-DAR) pentru patru dintre acești copii din Suceava, în valoare de 2.000 de euro, pentru fiecare dintre ei”.