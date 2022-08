Fundația Te Aud România

Peste 200 de copii necăjiți beneficiază de ghiozdane complet echipate pentru școală, în cadrul campaniei „School in a Bag”. Fundația Te Aud România (TAR) a început un parteneriat educațional cu Fundația Hope and Homes for Children, astfel că sute de copii vulnerabili din programele Fundației Hope and Homes for Children au fost susținuți de Te Aud România cu ghiozdane complet echipate pentru școală, în cadrul campaniei „School in a Bag”, unul dintre programele fanion ale fundației TAR. Campania „School in a Bag” se derulează din anul 2016 și până în prezent a echipat peste 4.000 de copii din peste 40 de unități școlare din România cu resursele necesare și materialele educaționale pentru a-și continua educația.

Hope and Homes for Children România este una din organizațiile consacrate naționale, care din 1998 și până în prezent contribuie la închiderea centrelor de plasament de tip vechi din țara noastră și sprijină mii de copii să se integreze în comunitate.

„Lupta împotriva sărăciei este un proces lung, care are nevoie constant de programe care să susțină familiile în care riscul de abandon al copiilor este ridicat. Pentru a preveni separarea copilului de familie, Fundația Hope and Homes for Children derulează intervenții de prevenire a abandonului școlar, acțiuni ce vizează sprijinirea incluziunii sociale a copiilor dezavantajați și acoperirea nevoilor de bază. Mulțumită Fundației Te Aud România, 200 de copii vulnerabili sunt pregătiți acum să înceapă anul școlar cu fruntea sus și zâmbetul pe buze”, a declarat Robert Ion, director de Fundraising și Comunicare, Hope and Homes for Children România.

Parteneriat

Fundația Te Aud România, din Gura Humorului, s-a alăturat în acest an campaniilor de prevenire a abandonului școlar și de incluziune socială a copiilor dezavantajați din județul Maramureș, în cadrul unui parteneriat ce își propune să susțină procesul educațional al copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile. Astfel, în această vară, Hope and Homes for Children, cu sprijinul Te Aud România, a echipat 204 copii cu obiecte necesare pentru a-și continua educația.

Președintele Te Aud România, Gabriela Popescu, a declarat că „în octombrie 2014 alergam primul maraton din viața mea pentru organizația Hope and Homes for Children România. Pot spune că mă simt foarte aproape de această fundație şi le apreciez enorm toată muncă și efortul depus în România în ultimii 24 de ani. Pentru mine, ei sunt un adevărat exemplu de bune practici și mă bucură enorm că am reușit să derulăm acest parteneriat care ne dorim să continue și pe viitor. Consider că mediul societății civile din România este unul prin care organizații se pot uni și conlucra pentru a produce impact social pozitiv în comunitate”. În total, în 24 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut aproape 38.000 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin programul de Prevenire a separării copilului de familie. Fundația susține, de asemenea, procesul de dezinstituționalizare, prin închiderea centrelor de tip vechi și identificarea de soluții alternative de locuire pentru copiii care sunt scoși de acolo.

Din 1998 și până la finalul anului 2021, fundația a contribuit în mod direct sau indirect la închiderea a 63 de centre de plasament de tip vechi (orfelinate). Prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 116 case familiale, cu peste 6.700 de copii scoși din orfelinate și aproximativ 1800 reintegrați în familia naturală sau extinsă. Mai multe informații:www.hopeandhomes.ro.

Fundația Te Aud România a fost înființată în decembrie 2014, cu scopul de a dezvolta și implementa programe de educație non-formală și dezvoltare socială prin sport pentru copiii și tinerii din mediile dezavantajate ale României. Mai multe detalii: www.teaudromania.com.