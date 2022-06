Situație

Numărul de persoane din Ucraina care vin în România prin PTF Siret crește constant de aproape o lună. În ultimele patru zile creșterea a fost cu aproximativ 1.000 de persoane pe zi și mai mult decât dublu, în 22 iunie, față de 13 iunie, de la 2.786 în 13 iunie la 6.105 în 22 iunie.

Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) și partenerii săi oferă asistență financiară de urgență pentru a asigura existența minimă a persoanelor care au fost forțate să plece din Ucraina din cauza războiului. Acest ajutor financiar, de 568 de lei/ persoană, se acordă o dată pe lună, pentru o perioadă de trei luni, pentru fiecare membru al familiei, chiar dacă numai o persoană din familie s-a refugiat în România.

În căsuțele modulare din tabăra de refugiați de la Rădăuți erau joi 127 de persoane. Printre ei, Vanea și Natașa, din Storojineț, Natalia și Ion din Cernăuți. Unii spun că nu știu nimic despre ajutoarele financiare, alții spun că au auzit „ceva, la graniță”.

Vanea, Storojineț: „Am venit aici de vreo trei zile, împreună cu surorile mele. Noi locuim la Storojineț și am venit în România pentru că acolo nu ne simțeam în siguranță din cauza războiului… Aici e bine, suntem mulțumiți de cum am fost primiți…Nu știu nimic de bani pentru noi…”

Natașa, Storojineț: „Stăm aici de patru zile și am venit pentru că acum este greu în Ucraina. La noi nu se lupta când am plecat, dar am venit să stăm o țâră aici și după aia mai vedem…Poate plecăm mai departe… Familia mea este formată din zece persoane, am venit mulți… Nu știu nimic de bani de la statul român…”

Natalia, Cernăuți: „Ieri (n.r. miercuri) am venit de la Cernăuți. La Cernăuți nu sunt lupte, dar a împușcat undeva la 13 km, la Cerkov… Nu-i vorba de împușcat, dar e greu de trăit… Nu ține acolo numai omul, dar ține și băieții care au 18 ani… Eu am venit cu trei copii, suntem patru persoane… Am auzit ceva de niște bani de la stat, am auzit ieri la graniță când am venit, dar nu știu nimic sigur… La graniță am avut noroc, copiii plângeau și m-au luat în față, altfel poate stăteam și zece ceasuri… A mai zis cineva că ne dă niște vouchere aici, dar nu știu ce trebuie făcut pentru asta…”

Ion, Cernăuți: „Sunt de o săptămână la Rădăuți, am venit cu familia, adică cu femeia și cu cinci copii. Am plecat că am văzut că era stare de război, că zboară avioane, m-am temut și de aia am plecat cu copiii… Am cinci copii, trebuia să plec de acolo, nu aveam ce face cu ei… Aici ne-au primit bine, mâncare este, avem unde să ne spălăm, stăm aici, acolo e război… Nu știm nimic de bani de la stat…”.

Pentru a fi eligibili pentru sprijinul financiar refugiații trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 1) Să fie cetățeni ucraineni sau cetățeni ai unei țări terțe refugiați din Ucraina intrați în România la 24 februarie 2022 sau după această dată. Chiar dacă numai un singur membru al familiei a părăsit Ucraina la sau după 24 februarie, întreaga familie este eligibilă pentru asistență financiară. 2) Au stat în România cel puțin 7 zile; 3) Cel puțin un membru al familiei se află într-una dintre următoarele situații: persoană cu un handicap și/sau cu o afecțiune medicală gravă; părinte singur; persoane în vârstă (60 de ani și peste); familie cu unul sau mai mulți copii; familie cu o femeie însărcinată; femei necăsătorite și neînsoțite; copil sau copii (sub 18 ani) separați de părinți sau de aparținătorul legal.

Persoanele care au solicitat azil de la Inspectoratul General pentru Imigrări nu sunt eligibile, deoarece pot primi asistență direct de la acest organism. De asemenea, nu sunt eligibile familiile care primesc asistență financiară similară de la alte organizații umanitare precum NGO, Agenții UN, Crucea Roșie etc., atunci când suma transmisă este de 500 lei sau mai mult pe persoană, o dată pe lună, pentru cel puțin 3 luni.

Pentru prezentarea la un centru de înscriere pentru asistență financiară este obligatorie programarea, prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul UNHCR. După ce solicită o programare, UNHCR trimite un SMS, într-un interval de până la câteva săptămâni din momentul depunerii cererii.

Centrele de înscriere sunt la București, Brașov, Galați și Iași

La prezentarea la un centru de înscriere al UNHCR, din București, Brașov, Galați sau Iași, trebuie adus orice tip de dovadă care poate demonstra data intrării în România: pașaport internațional; orice document în care apare numărul de identificare fiscală ucrainean; permisul de protecție temporară; pașaport intern; cartea națională de identitate. Dacă niciunul dintre aceste documente nu este disponibil, se poate aduce orice alt document care poate dovedi identitatea fiecărui membru al familiei. Se pot prezenta documente care nu sunt disponibile fizic prin intermediul aplicației mobile DIAA. De asemenea, trebuie adus orice document care dovedește data intrării în România, precum și numărul de telefon mobil din România. Nu se poate utiliza același număr de telefon pentru mai multe familii. Toți membrii eligibili ai familiei trebuie să se prezinte personal la punctul de înscriere, inclusiv copiii. Adulților, copiilor de 5 ani și mai mari li se vor colecta amprentele.

Copiii neînsoțiți trebuie să meargă împreună cu asistentul social desemnat, de persoana care îi îngrijește sau de reprezentantul lor legal, care trebuie să aducă documente oficiale (legitimație de asistent social, scrisoare de confirmare etc.) emise de DGASPC, precum și un document de identitate valabil al adultului.

Copiii aflați în România neînsoțiți de unul sau ambii părinți sau de un aparținător legal, dar care se află în grija unei rude adulte, trebuie să fie însoțiți de acea rudă și vor fi considerați ca o singură unitate familială la înscrierea în programul de asistență financiară.

Copiii cu vârsta sub 18 ani care se află în România neînsoțiți de părinți sau membri ai familiei și nu au pe nimeni care să îi însoțească la înscriere trebuie să se adreseze asistentului social sau reprezentantului legal.

La aproximativ trei până la cinci zile după înscriere, refugiatul va primi un SMS cu un cod unic și ce sumă va primi. În termen de 7 zile de la primirea SMS-ului, trebuie să se prezinte cu actul de identitate pentru a retrage ajutorul financiar (568 RON de persoană) de la orice punct de plăți în numerar Smith & Smith. În județul Suceava astfel de centre sunt în Suceava – 5 centre, Vatra Dornei și Rădăuți. Se poate utiliza doar codul unic primit pe telefon, o singură dată, și trebuie să fie retrasă întreaga sumă. După o lună va primi un nou cod unic, pentru a doua plată. Ajutorul se acordă o dată pe lună, timp de 3 luni.

Dacă refugiatul își schimbă numărul de telefon sau pierde codul unic, trebuie să revină la un punct de înscriere pentru asistență financiară al UNHCR cu documentele de identitate.

„Nimeni nu pleacă de acasă de la el pentru un ajutor financiar, ci din motive de siguranță”

Ofițerul de presă al Agenției ONU pentru Refugiați România, Gabriela Leu, a declarat, joi, că până la această dată UNHCR are peste 7.800 de persoane venite din Ucraina care s-au înregistrat pentru a primi asistență financiară, din care aproximativ 7.000 au primit deja asistență. Durata medie de procesare (de la înregistrare și până la primirea asistenței) este de aproximativ o săptămână.

Reprezentanta UNHCR a afirmat că nu crede că există o corelație între bani și creșterea numărului de ucraineni care vin în România. „Nu aș lega creșterea numărului de persoane care ajung în România de această asistență financiară. Realitatea este că situația din Ucraina este foarte volatilă, complicată, iar oamenii pleacă de acolo pentru a-și salva viața, nu pentru a veni neapărat în România sau în altă țară și asta o arată cifrele. Numărul celor care pleacă din Ucraina continuă să crească. Sunt foarte multe considerente pentru care oamenii aleg în final să-și părăsească țara, din motive de siguranță”, a declarat Gabriela Leu.

Ea spune că Agenția nu face un triaj al refugiaților, în sensul că ar avea prioritate cei care vin din zonele de conflict și că același statut îl au și ucrainenii de la frontiera cu România, din zona Cernăuți. „În momentul în care avem un conflict în desfășurare într-o țară, populația țării respective este afectată în mai multe feluri. Chiar și dacă anumite orașe sunt pentru moment mai liniștite, o creștere foarte mare a populației, deoarece oamenii vin din zonele de conflict, pune o presiune foarte mare pe orașele respective. Nu se face un triaj. Toată lumea care pleacă de acolo pleacă din motive de temere, oamenii se tem pentru viața lor. Nimeni nu pleacă de acasă de la el pentru un ajutor financiar, ci din motive de siguranță. Avem oameni care au fost afectați emoțional, au membri ai familiei poate afectați în alte părți ale țării. Parctic, ei părăsesc casa, familia și prietenii din motive de siguranță”, a afirmat Gabriela Leu.

Pentru a veni în sprijinul refugiaților, UNHCR intenționează să deschidă și la Suceava un centru de înscriere pentru asistență financiară. „Biroul nostru din Suceava este printre primele pe care le-am deschis, colegii noștri acoperă Siret și Sighet și lucrăm la deschiderea unui centru de înscriere și acolo”, a mai spus reprezentanta UNHCR. Informații complete despre programul de asistență financiară pentru refugiați pot fi găsite pe site-ul UNHCR: https://dopomoha.ro/ro/sprijin-financiar-din-partea-unhcr.

Creșterea numărului de refugiați și a traficului de marfă prin Vama Siret mărește presiunea pe autoritățile sucevene, care trebuie să gestioneze o situație din ce în ce mai complicată. Ceea ce se întâmplă a fost analizat, joi, și în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, dar soluțiile nu sunt la îndemâna administrației locale și județene, ci țin de instituțiile guvernamentale.

Conform unor informații neoficiale, în zona Cernăuți s-ar afla circa 2.000.000 de persoane care ar putea veni în România prin Vama Siret.

Istoricul numărului de refugiați care au intrat în România prin PTF Siret în perioada 13-22 iunie: 13 iunie- 3.362 persoane, din care 2.786 au fost cetățeni ucraineni; 14 iunie- 3.594 persoane, din care 2.761 au fost cetățeni ucraineni; 15 iunie - 4.008 persoane, din care 3.157 au fost cetățeni ucraineni; 16 iunie- 4.189 persoane, din care 3.233 au fost cetățeni ucraineni; 17 iunie - 3.431 persoane, din care 2.663 au fost cetățeni ucraineni; 18 iunie- 4.861 persoane, din care 4.015 au fost cetățeni ucraineni; 19 iunie- 4.106 persoane, din care 3.385 au fost cetățeni ucraineni; 20 iunie- 5.041 persoane, din care 4.303 au fost cetățeni ucraineni; 21 iunie- 5.953 persoane, din care 5.351 au fost cetățeni ucraineni; 22 iunie- 6.841 persoane, din care 6.105 au fost cetățeni ucraineni. Pentru comparație, în data de 23 mai au intrat în țară prin Vama Siret 2.683 persoane din care 1.998 au fost cetățeni ucraineni.