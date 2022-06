Demers

Parlamentarii AUR de Suceava, deputații Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu și senatorul Mircea Dăneasa, i-au solicitat premierului României, Nicolae Ciucă, extinderea ajutorul acordat de stat și pentru pensionarii cu pensia sub coșul minim de consum pentru un trai decent. Cei trei parlamentari AUR au arătat că ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că pensionarii vor beneficia de un ajutor de 700 de lei în luna iulie, însă doar cei care au pensii de până în 2.000 de lei. Dorel Acatrinei, Florin Pușcașu și Mircea Dăneasa au amintit că ministrul Muncii a declarat că „pe măsură ce avem loturi de carduri gata imprimate, prin Poșta Română le vom livra, de la începutul lunii iunie, către populație. Putem lua și situația ipotetică în care, dacă până la sfârșitul lunii iunie vor fi persoane care nu vor primi carduri și le vor primi pe 1 sau pe 2 iulie, asta nu înseamnă că suma aferentă lunii iunie va fi pierdută. Din contră, dacă pe 1 sau 2 iulie va primi cardul, imediat, a doua zi se va alimenta cardul cu suma aferentă lunii iunie”.

Parlamentarii AUR au precizat că având în vedere că majoritatea pensionarilor care au pensia sub valoarea coșului minim de consum, ce trebuie calculat de INS, nu se încadrează în limita impusă arbitrar prin ordonanța de urgentă, „cei care au pensii până în 2.000 lei”, solicită extinderea ajutorului de 700 de lei și a tuturor celorlalte măsuri de „sprijin” și pentru pensionarii care au pensii sub valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, conform OUG 217/2000, care, ultima dată când a fost calculat avea o valoare de 2814 lei. Ei au spus că pentru aceasta Institutul Național de Statistică trebuie să calculeze, de îndată, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, actualizat conform OUG 217/2000 și în același timp premierul trebuie să decidă extinderea acordării ajutoarelor până la un cuantum al pensiei de 2814 lei sau la valoarea actualizată ce va rezulta din calculele făcute de INS. „Coșul minim de consum reprezintă <pragul sărăciei>, or dacă măsurile pe care le luați, domnule prim-ministru, nu au ca obiectiv scoaterea românilor din sărăcie, acest fapt denotă șubrezenia cu care vă urmați crezul de a conduce Guvernul României”, au spus parlamentarii AUR de Suceava. Aceștia i-au solicitat lui Nicolae Ciucă să spună clar care este data la care pensionarii cu pensia sub pragul coșului minim de consum pentru un trai decent vor primi ajutorul legitim și meritat din partea Statului Român.