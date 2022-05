În Capitală

În cursul zilei de marți, primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat la Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România.

La întrunirea la care s-au discutat numeroase probleme administrative majore au fost prezenți ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, și alți reprezentanți ai Guvernului.

Pe parcursul mai multor ore s-au discutat probleme legate de:

- regimul juridic al imobilelor naționalizate, rămase în proprietatea statului;

- limitele anuale pentru finanțările rambursabile;

- finanțarea transportului local al elevilor;

- finanțarea serviciilor publice de evidență a populației;

- stadiul actual al Codului Finanțelor Publice;

- informare privind Aprobarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027, desemnarea ADR-urilor ca AM-uri pentru POR 2021-2027;

- stadiul desfăşurării activităților incluse în componentele PNRR;

- programul multianual de finanțare pentru termoficare;

- Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

„În calitate de reprezentant al AMR, în Comisia de împrumuturi locale de la Ministerul Finanțelor am ridicat problema majorării plafoanelor de trageri pentru anul 2022, de la 2000 milioane lei la 3000 milioane lei, la rectificarea bugetară din vară. Astăzi plafonul la trageri pentru acest an este epuizat. Discuțiile au fost purtate pe fonduri europene și pe probleme importante ale municipalității (creșe, termoficare, evidența populaţiei, finanțarea transportului elevilor etc.). Am convingerea că o mare parte din aceste probleme vor fi rezolvate în perioada următoare”, a mai spus edilul sucevean, aflat în delegație la București.