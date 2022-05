Proiecte

Mai mulți elevi de la Colegiul Național „Petru Rereș” Suceava au participat recent la două mobilități simultane în regiunea Dunkerque, Franța, în două proiecte europene diferite; Proiectele Erasmus + ”Acide” și ”E4L”, care s-au derulat în perioada 25 aprilie – 1 mai. Este vorba de două seminarii „spectaculoase, atât prin densitatea activităților, cât și prin modalitatea în care ele au îmbinat activități de proiect cu vizite culturale, de descoperire a specificității regiunii nordice a Franței”, după cum a spus prof. Anca Greculeac, directorul adjunct al colegiului sucevean.

Școlile gazdă au fost Liceul ”Jean Bart” din Dunkerque, unde s-au întâlnit parteneri din Franța, Italia centrală și România, în cadrul proiectului ”Acide”, respectiv Școala Gimnazială ”Boris Vian” din CoudeKerque Branche, în cadrul proiectului ”E4L”, care a susținut activități pentru elevi din Franța, Italia de sud, Slovacia și România.

Elevii Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava au fost selectați pentru a participa la aceste două proiecte, în mai multe runde succesive, întrucât parcurgerea perioadei pandemice a făcut ca datele mobilităților să se amâne de câteva ori.

Programul activităților derulate la Liceul „Jean Bart” a fost realizat astfel încât elevii să interacționeze în grupe multinaționale pentru dezvoltarea de competențe cheie ale Uniunii Europene. Limbile de comunicare au fost atât engleza, cât și franceza.

Temele atelierelor au fost foarte interesante, întrucât dezvoltarea de competențe s-a realizat prin intermediul unor situații problematizatoare, de interes pentru tineri, cum ar fi: I am an advocat, What is your flag, Valuing the steps in solving a problem-independently of the final result, Managing stress, My image, Carbon footprint across countries, I have a job interview, Oral codes from my career plan. Iar activitățile care au avut loc sub coordonarea echipei de la Școala „Boris Vian” s-au desfășurat în mare parte în aer liber, de o manieră experiențială.

Organizare exemplară, profesori cu experiență, elevi receptivi

Tema proiectului ”E4L” fiind în legătură cu dezvoltarea durabilă, elevii participanți au vizitat un parc eolian și o uzină de gaz natural lichefiat, au vizitat și contribuit la igienizarea dunelor de nisip, considerate o raritate geografică, au vizitat un centru minier dezafectat, împreună cu haldele de steril care au rămas mărturie la trecutul minier al zonei, au discutat despre utilizările sterilului în regiune, au vizitat portul din Dunkerque, muzeul portuar și Halele de zahăr, Muzeul Nautic din Boulogne, Capul Blanc Nez și … dragonul din Calais.

Elevii români participanți la mobilități au fost: Beleca Alexia, Bogdan Andreea, Cimbru Ioana, Ciuc Ioana Mădălina, Cîrlioru Ana, Covaliu Mălina, Florescu Anastasia, Hemerca Mario, Hostiuc Amira, Botezat Matei Călin, Luncașu Simina Andreea, Faur Theodora, Honceriu Sara, Nicoara Răzvan, Slușariuc Sabina, Bilius Irena, Vașcovici Sabin și Albu Andreea. Profesorii coordonatori care i-au însoțit au fost: Ciurari Laurica (limba franceză), Busuioc Daniela (matematică), Dumitrașcu Gabriela (informatică) și Greculeac Anca (fizică). „Organizarea a fost exemplară, atât din punct de vedere logistic, cât și din punctul de vedere al calității atelierelor, respectiv al interacțiunii umane.

Echipele care au conceput și susținut atelierele transnaționale au inclus profesori cu experiență în implementarea proiectelor europene, unii dintre ei, cum ar fi Fabrice Todeur și Caroline Milot, premiați de către Comisia Europeană cu premiul Cea mai bună unitate școlară pentru învățare inovantă - în anul 2021, respectiv de către Agenția Națională de Proiecte Comunitare din Franța, cu prilejul sărbătoririi a 35 de ani de proiecte Erasmus. Conceptul inovant căruia școlile gazdă i-au dat substanță este cel de clasă Erasmus, care include elevi neselectați, de niveluri de cunoaștere și de interes școlar foarte diferite, dar care, în afara orarelor uzuale, au inclusă în curriculă două ore de activități Erasmus pe săptămână, în care derulează ateliere pe teme de actualitate”, a explicat directorul adjunct Anca Greculeac.

Modalitatea de lucru în cadrul acestor ore Erasmus, a mai spus Anca Greculeac, este una prin descoperire, vizându-se dezvoltarea de competențe transversale. Activitățile se derulează pe grupe de elevi, în mai multe limbi străine, pentru sensibilizarea acestora la problemele economice, sociale, politice care afectează regiunea în care ei trăiesc, dar nu numai. Elevii sunt susținuți să se exprime, prin realizarea de prezentări finale ale produselor muncii lor, pe suporturi dintre cele mai variate. În fiecare an, toții elevii clasei Erasmus participă la cel puțin o mobilitate într-un liceu partener și sunt gazde ale corespondenților lor. După un ciclu de învățământ, diferențele de nivel dintre elevii clasei Erasmus se estompează, după cum demonstrează profesorii lor.