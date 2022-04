„Fiul satului”

Ambasadorul Israelului în România, Excelența Sa David Saranga, a primit, duminică, titlul de „Cetățean de Onoare” al comunei Botoșana, acordat de Consiliul Local, pentru „promovarea generoasă a comunei”. Conform hotărârii de consiliu nr. 1974 din 13 aprilie 2022, „Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al comunei Botoșana, județul Suceava, E.S. David Saranga, ambasadorul Statului Israel, în România pentru implicarea generoasă în promovarea comunei Botoșana, județul Suceava”.

La eveniment au participat primarul Ioan Ghiață, administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, oficialități locale și săteni, dar și familia Excelenței Sale. Oaspeții au fost întâmpinați după vechiul obicei din Bucovina, cu pâine și cu sare.

În cadrul ceremoniei, primarul Ioan Ghiață i-a mulțumit ambasadorului pentru implicare în promovarea comunei și i-a oferit placheta și diploma de „Cetățean de Onoare”. „Suntem onorați să îl avem astăzi aici pe domnul ambasador David Saranga. Îi mulțumim pentru implicarea în promovarea comunei noastre și îi oferim cu drag titlul de Cetățean de Onoare al comunei. De astăzi, oficial este unul de al nostru și ne mândrim cu un așa gospodar”, a declarat primarul comunei Botoșana.

Administratorul public Irina Vasilciuc i-a mulțumit, de asemenea, ambasadorului, pentru promovarea intensă a Bucovinei și a județului Suceava.

Localnicii care îl cunosc pe ambasadorul Israelului încă de anul trecut, de când acesta a început să vină frecvent la ei în comună, au participat la evenimentul de duminică îmbrăcați în costume populare. Excelența Sa le-a mulțumit sătenilor pentru ospitalitatea de care au dat dovadă și a spus că Botoșana „este un loc superb, cu oameni primitori”. „Sunt mândru că m-au ales să devin Cetățean de Onoare. Peisaje frumoase, orașe frumoase, sate frumoase sunt peste tot, dar căldura umană și generozitatea pe care le-am întâlnit aici nu le-am văzut în multe alte locuri”, a declarat aceasta.

Întrebat ce îi va transmite despre Botoșana succesorului său în postul de ambasador al Israelului în România, având în vedere că misiunea sa se va încheia peste câteva luni, David Saranga a răspuns: „Dacă vrea să cunoască România, dar și societatea română cu adevărat, atunci trebuie să viziteze Bucovina. Cred că orice ambasador care vrea să cunoască România în mod autentic trebuie să vină în Bucovina. Eu întotdeauna am spus că unul dintre lucrurile care reprezintă societatea românească este generozitatea. Tot ce faceți faceți cu generozitate. Când iubiți pe cineva o faceți cu generozitate, când primiți pe cineva la masă o faceți cu generozitate, când faceți un cadou îl faceți cu generozitate. Ambasadorului care mă va înlocui îi voi spune: dacă vreți să cunoașteți România adevărată trebuie să veniți în Bucovina, mai ales în Botoșana”.

„Sunt cea mai mândră că am îmbogățit satul cu încă un fiu, adus tocmai din Țara Sfântă”

La evenimentul de duminică, alături de ambasador a fost nu doar familia sa din Israel, ci și „mama” bucovineană care l-a „înfiat”, tanti Veruța, o bunică din Botoșana de care Excelența Sa s-a atașat în mod deosebit.

„Acuma sunt cea mai mândră că am îmbogățit satul cu încă un fiu adus tocmai din Țara Sfântă. Acuma trebuie să îi dau și o bucată de pământ”, a glumit tanti Veruța.

Excelența Sa David Saranga a venit prima data în Bucovina în primăvara anului trecut. A vizitat mănăstirile din zonă și obiectivele turistice, a fost în case ale localnicilor și a stat cu ei la masă, a îmbrăcat costumul popular din Bucovina și a promovat intens această zonă, atât personal, cât și pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei statului Israel în România. De altfel, pe pagina ambasadei a fost postat și o parte din mesajul ambasadorului pentru localnicii din Botoșana: „Sunt deosebit de onorat să primesc titlul de Cetățean de Onoare al comunei Botoșana. Un loc pe care l-am descoperit acum un an și unde mă simt ca acasă. Nu am origini românești, însă m-ați primit în casa voastră cu brațele larg deschise. M-ați așezat la masă cu voi, m-ați îmbrăcat în costumul popular, m-ați învățat tradițiile voastre. Mi-ați arătat încă o dată că poporul român este un popor primitor și mândru. Un popor cu tradiții vechi care se transmit din generație în generație, într-o țară cu peisaje extraordinar de frumoase. De aceea, am revenit alături de familia mea care este astăzi prezentă cu noi. Am dorit să le arăt și lor acest colț de rai. Dar mai ales să cunoască bunătatea, inteligența, demnitatea și căldura umană a românilor.”

Ecaterina ROBU