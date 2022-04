La sfârşitul săptămânii trecute, s-a desfăşurat în Polonia meciul de tenis feminin dintre echipa gazdă şi România, contând pentru nu ştiu care tur al fostei Fed Cup, devenită între timp Billie Jean King Cup în semn de omagiu pentru una dintre cele mai mari sportive din istoria tenisului. Aici zău că îmi vine să o iau niţel pe arătură şi să vă spun care e diferenţa între un mare, enorm chiar, sportiv, precum Billie King, şi un altul care are performanţe notabile, dar e al naibii de departe de noţiunea de "mare sportiv", mai ales că sigur ştiţi şi dv. Ei bine, lovită pe de o parte de ghinion (accidentări nenumărate),iar pe de altă parte de mizerabilaatitudine eternă a Federaţiei faţă de unii dintre sportivi (chestie tipic românească, fără termen de comparaţie pe planetă, dar probabil că nici în întreaga galaxie), ceea ce a făcut ca destule jucătoare (una fiind Sorana Cîrstea) să refuze să mai vină la naţională pentru a nu mai fi iar şi iar umilite de toţi trepăduşii Federaţiei, echipa reprezentativă a României a ajuns un fel de încropeală, mai degrabă demnă de milă decât de iubirea fanilor. Dincolo de toate acestea, în permanenţă am auzit, atât din guradumneaei, cât şi din cele, mereu altele, ale şefilor FRT sau ale căpitanilor de echipă, că în meciul care urmează Simona Halep "...vine, vine, vine / Calcătotul în picioare...", dar, lucrul naibii, tocmai când să calce... calcăstrâmb şi se accidentează! Aşa a fost anul trecut, anul ăsta şi mai în fiecare an, de unde iar se poate divaga în neştire. Nu zice nimeni să vină să joace gratis, însă măcar să tacă, să facă uitată naţionala. Dar m-am săturat până-n gât să tot aud că la meciul următor las' că vine Simonica şi le-aratăea! Pe de altă parte, iar am văzut-o pe Begu, ba l-am văzut şi pe Tecău (debutant în postura de căpitan de echipă) spunându-ne că... he, he! dacă era Simona... care face, drege, rupe etc., le rupeam pe poloneze într-un mare fel. Mă, da' de unde ştiţi voi aşa de bine? Când naiba aţi văzut-o voi la naţională? Eu am văzut-o o dată, într-un meci cu Nimeni... şi-atât! Încât am ajuns să mă întreb dacă Halep nu i-o fi având cu ceva la mână, dacă nu i-o fi şantajând să spună asemenea prostii. Hai, mă, ziceţi-ne cum vine Simona la anu' şi batem tot ce mişcă!